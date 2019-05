Dan Princesa de Asturias a Alejandro Portes

El sociólogo cubanoestadounidense Alejandro Portes, autor de una ingente obra sobre fenómenos migratorios en EEUU y Latinoamérica, fue galardonado este miércoles en España con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, anunció el jurado tras reunirse en Oviedo.El profesor Portes, de 74 años y docente en las universidades de Miami y Princeton, es "uno de los sociólogos de mayor prestigio internacional", y "ha realizado fundamentales aportaciones al estudio de las migraciones internacionales", destacó el jurado."Ha esclarecido las condiciones bajo las que los flujos migratorios pueden resultar beneficiosos tanto para los inmigrantes como para los países de acogida", añadió el comunicado sobre el eminente investigador, nacido en La Habana el 13 de octubre de 1944, y naturalizado estadounidense en 1968.En sus estudios, Portes ha analizado los riesgos de inadaptación en Estados Unidos de los hijos de inmigrantes ilegales con escaso nivel educativo. Y se ha mostrado crítico con la restrictiva política migratoria del presidente norteamericano, Donald Trump.En un artículo de octubre de 2017, titulado "Inmigración bifurcada y el fin de la compasión" ("Bifurcated Immigration and the End of Compassion"), criticaba la visión "miope" de la administración Trump, por limitar drásticamente la entrada de refugiados de Oriente Medio, al considerarlos una potencial amenaza a la seguridad.Según él, dicha posición supone "el regreso a una política de nacionalismo reductor", cuyas consecuencias "serán pagadas no sólo por sus víctimas, los posibles refugiados, sino por Estados Unidos, cuyo rol e influencia moral en el mundo se están viendo cada vez más comprometidos".Miembro del consejo editorial de la Revista Española de Sociología, la International Migration Review y la Revista Mexicana de Sociología, ha escrito abundantemente sobre la población hispana en Miami y las transformaciones de esta ciudad.Uno de sus primeros estudios, en los años 70, consistió precisamente en entrevistar a 1.500 cubanos emigrados a Miami, una obra que le permitió acuñar el concepto de "enclave étnico"."El estudio mostró que estos habían creado una comunidad integrada exclusivamente por inmigrantes cubanos altamente emprendedores que, a medida que crecía con más compatriotas, se hacía más independiente del resto de la ciudad", señala el comunicado de la Fundación Princesa de Asturias.En los últimos años escribió igualmente sobre la integración de los hijos de inmigrantes en España, afirmando que hasta un 80% de ellos se definen como españoles."Es un doble honor recibir este galardón de un país donde los inmigrantes y sus hijos han podido en general integrarse y progresar, y cuyas políticas al respecto podrían servir de ejemplo a otros países receptores de migrantes", declaró Portes en un comunicado fechado en Nueva Jersey.Incluso, este investigador ha trabajado sobre la conversión de jóvenes europeos en yihadistas.Así, en su artículo "Europa bajo la amenaza islámica" (julio de 2017), señala como causas el resentimiento en el mundo árabe por la "sumaria expulsión" de los palestinos cuando la creación del Estado de Israel, y "la percepción de muchos jóvenes de segunda generación de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría".Portes estudió primero en la Universidad de La Habana (1959-60), y luego en Buenos Aires, donde cursó Sociología en la Universidad Católica de Argentina. Además de Miami y Princeton, una vez en Estados Unidos fue profesor en las universidades de Texas, Duke y Johns Hopkins.Según la Fundación Princesa de Asturias, sus más de 30 libros y 250 artículos "se han convertido en una referencia para guiar y organizar la investigación empírica de científicos sociales de todo el mundo".El de Ciencias Sociales es el sexto de los ocho premios internacionales Princesa de Asturias, considerados como los Nobel del mundo hispánico. En la categoría competían en esta edición 25 candidaturas procedentes de 11 países.El galardón consiste en una escultura de Joan Miró y una dotación de 50.000 euros (unos 56.000 dólares), además de un diploma y una insignia.Como de costumbre, los premios los entregarán los reyes de España, Felipe y Letizia, en un acto solemne previsto el próximo octubre en Oviedo, capital de la región de Asturias.