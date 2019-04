Dan respiro a Karime Macías contra extradición

Un tribunal federal resolvió hoy que debe nuevamente analizarse la admisión o desechamiento del amparo de Karime Macías contra la solicitud de extradición por un presunto fraude de 112 millones de pesos, lo que implica que el caso será turnado a un juez de distrito en Veracruz.Por mayoría de votos, en su sesión del pleno el Primer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ordenó a un juez de amparo reponer el procedimiento en el que desechó el juicio de garantías presentado por Karime, por el caso de su extradición.Debido a que el encargado de dar cumplimiento a este fallo será un juez de Xalapa, Veracruz, el colegiado también resolvió que dicho impartidor de justicia podrá replantearse si es competente para llevar este asunto o turnarlo a la Ciudad de México.Este expediente judicial se ha tornado complejo, por sus derivaciones. La esposa de Javier Duarte presentó este amparo contra la orden de aprehensión por fraude y contra la solicitud de detención provisional con fines de extradición tramitada por México ante el Reino Unido, el 6 de julio de 2018.El 22 de enero pasado Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, falló esta demanda en primera instancia dividiendo sus resolutivos.Por un lado, se declaró incompetente para resolver el amparo contra la aprehensión y remitió esta parte de la demanda a un juez federal de Xalapa, al encontrarse en esa entidad el juzgado de fuero común que libró el mandato de captura.Por otro, sobreseyó o desechó la demanda contra el trámite de la extradición, dado que el 13 de junio de 2018, cuando Karime amplió su amparo para reclamar ese acto, el Gobierno de México no había hecho la solicitud al Reino Unido y, por tanto, en ese momento era inexistente.La esposa del ex Gobernador veracruzano recurrió esa sentencia y al mismo tiempo el juzgado de Xalapa rechazó la competencia del amparo en lo tocante a la aprehensión.Esto último llevó a un conflicto competencial que zanjó la semana pasada el Noveno Tribunal Colegiado Penal, que resolvió que debe ser el juzgado de Xalapa el que lleve el amparo.Es por ello que este jueves, cuando el Primer Tribunal Colegiado falló la parte del amparo concerniente a la solicitud de extradición, se dio por sentado que quien deberá dar cumplimiento es el juez veracruzano y no Brieba de Castro.Y es también por ese motivo que el magistrado ponente Juan José Olvera López propuso que, eventualmente, el juzgador de Xalapa tendrá la posibilidad de turnar el amparo de nueva cuenta a la Ciudad de México dado que, en caso que Karime sea extraditada, la aprehensión le será ejecutada en esta capital tras arribar en un vuelo internacional.El fallo estuvo precedido de una acalorada disputa entre Olvera y su colega disidente Francisco Javier Sarabia Ascencio, en la sesión del pleno de este jueves.Sarabia en todo momento criticó que se buscara darle una nueva oportunidad a Karime, al levantar el sobreseimiento del amparo, pues en el momento en que fue presentada su demanda no existía la solicitud de extradición y en el amparo no puede analizarse la legalidad de actos inexistentes.Olvera sostuvo que, si bien la demanda fue presentada antes de que existiera la solicitud de extradición, el trámite ante el Reino Unido de todas formas sucedió pocos días después porque era un "acto de ejecución inminente" y, por tanto, debía ser analizado en amparo.Sarabia señaló a Olvera de pretender modificar la litis o tema central del litigio, expresó que no encontraba "razón de peso" en su proyecto y dijo, contrariándole, que era una falacia estimar que la extradición es consecuencia directa de la orden de aprehensión, en virtud que el trámite internacional puede no ser procedente aunque exista un mandato de captura."Si eso causa enojo, pues perdón", le dijo Sarabia."Que se diga que es una falacia es no entenderlo (...) si variar la litis significa corregir un asunto, entonces sí, sí la varié, porque el juez se extravió; sí, eso hice, variarla para corregirla", manifestó Olvera, quien a ratos no pudo ocultar su alteración.Al final, el magistrado Horacio Hernández Orozco se inclinó por la postura de Olvera, argumentando que el juez Brieba no debió separar los dos reclamos del amparo de Karime, ya que si eventualmente es declarada inconstitucional la orden de aprehensión, en vía de consecuencia también deberá ser cancelada la solicitud de extradición.