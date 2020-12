Dan respiro a la economía en Ramos las ventas decembrinas

Escuchar Nota

“Fue un aumento importante en noviembre y diciembre en las ventas, muy esperado por los comercios locales en Ramos; fue un verdadero respiro y un apoyo para afrontar el primer trimestre, que es el que va a dictar el rumbo de la curva económica para el 2021”, afirmó.

Aun cuando elfueron muy buenas temporadas en ventas para el sector comercio dey significaron un gran respiro, no fueron suficientes para igualar los resultados del año anterior, pues quedaron 30% por debajo.Así lo consideró, representante de los comerciantes, quien expuso que “nos quedamos ende los resultados logrados en 2019, y tomando el tamaño del problema que tuvimos por la pandemia, no está del todo mal.Cuestionado sobre los giros favoritos de la temporada, dijo que en realidad todos se vieron beneficiados y que en este cierre de año esperan el mismo comportamiento.Arnoldo Saucedo expuso que aun cuando las ventas de la temporada van a recapitalizar y ayudar a solucionar pasivos a los comerciantes, no se puede dejar de lado que la crisis generada por la pandemia causó el cierre definitivo de entrenegocios y de otros tantos de emprendedores.