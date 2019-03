Dan su respaldo diputados experredistas a López Obrador

Teníamos razón los que votamos desde un inicio a favor de la Guardia Nacional. Sabíamos que apoyar al presidente con esta iniciativa, a futuro podremos abatir la inseguridad a favor de este país. Felicito a todos los grupos parlamentarios por haber apoyado esta demanda general. pic.twitter.com/3E6nXxchZF — Mauricio Toledo (@mauriciotoledog) 1 de marzo de 2019

Los diputados independientes afirmaron que tienen libertad para votar por las iniciativas que beneficien al país, sacar adelante las reformas necesarias y no ser un dique legislativo en las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.El coordinador de los legisladores sin partido, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que separarse del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue por congruencia, ya que no estaban cómodos al no tener identificación ideológica y política.En este sentido, el legislador Héctor Serrano Cortés, dijo que están convencidos en apoyar al presidente de la Republica, “lo voy a seguir haciendo, no tengo interés de ser parte del gobierno, pero el tiempo nos dará credibilidad a unos u otros”.“La motivación es acompañar a un presidente de izquierda el primero en las últimas cinco décadas y si hay la posibilidad de fortalecer su administración, lo voy hacer en libertad”, expresó.A su vez, el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez lamentó que ciertos sectores del sol azteca hayan optado por la confrontación y la división, y aunque agradeció el haber militado en este órgano político ya no era posible permanecer.“No es posible que al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es un exmilitante del PRD en vez de facilitarle los procesos legislativos y el marco legal. En vez de ayudar como se hizo con otros, seamos un dique”, expresó.Los legisladores independientes quienes cambiaron de curules durante esta semana, aseguraron que se sienten cómodos en los nuevos espacios situados en la parte superior derecha del recinto legislativo, pues se trató de una decisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.Reiteraron que no tienen la intención de afiliarse a Morena y que contribuirán con lo que fortalezca al país.