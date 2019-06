Dan suspensión vs captura a General ligado a huachicol

Un juez federal del Estado de México congeló momentáneamente cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en las últimas horas contra el General Eduardo León Trauwitz, investigado por la presunta sustracción ilegal de hidrocarburos.Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, concedió al ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex la suspensión provisional contra cualquier mandato judicial privativo de la libertad.Según los acuerdos publicados por el juez, en el expediente 629/2019, para que esta protección surta efecto el General deberá cubrir una garantía de 10 mil 500 pesos.En el mismo fallo, el juzgador desechó la demanda de León Trauwitz de suspender una posible orden de comparecencia de la Fiscalía General de la República, pues estimó que brindarle dicha medida significaría dilatar las etapas de un procedimiento en el nuevo sistema penal.El próximo jueves Ordóñez celebrará la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión definitiva contra una posible orden de aprehensión. La protección no causará efectos si el General cuenta con un mandato judicial por un delito con prisión preventiva de oficio.Ayer, el General no asistió a la audiencia de imputación que tenía programada en el Reclusorio Sur.Afuera del centro penitenciario, la FGR montó un dispositivo de vigilancia de más de 20 agentes, aunque más tarde se precisó que no se trataba de un operativo para cumplimentar una aprehensión, sino para resguardar el lugar, ya que habían sido trasladados algunos presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.