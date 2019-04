Dan tomateros última propuesta a EU

Los productores mexicanos propusieron hoy su última propuesta para llegar a un nuevo Acuerdo de Suspensión al Departamento de Comercio de Estados Unidos.Tomateros del País aseguraron, sin detallar los puntos presentados al Departamento, que si el proyecto es aceptado, terminaría la incertidumbre de productores mexicanos y compradores en Estados Unidos."Hoy hemos presentado una nueva propuesta muy sólida al Departamento de Comercio de Estados Unidos, que estamos seguros será de la aceptación de los productores de Florida porque hemos atendido todas y cada una de las demandas planteadas por ellos en esta negociación, dentro de los limites permitidos por la Ley en Estados Unidos."De otra manera tendríamos que hacer uso de la última instancia que tenemos ante la Comisión de Comercio Internacional (ITC), pero ahora, en el proceso de la investigación reactivada, que podría ponernos de nuevo en el mercado libre hacia finales de año si logramos prevalecer, o pagar definitivamente una cuota compensatoria antidumping que no sabemos cuándo podría terminar, si perdemos el caso", dijo Mario Robles, director de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES Sinaloa).El directivo recordó que el 7 de febrero el Departamento de Comercio notificó a los productores mexicanos su intención de terminar con el actual Acuerdo en 90 días, plazo que vence el 7 de mayo próximo, y reactivar la investigación original suspendida de 1996.Esta investigación obligaría al Departamento De Comercio a emitir su determinación final sobre el margen de dumping y a la Comisión de Comercio Internacional a resolver sobre la existencia o no de daño a la industria doméstica en relación a las exportaciones de México.Mientras tanto, los productores mexicanos tendrían que pagar una Cuota Compensatoria de 17.5 por ciento si no se logra un nuevo arreglo antes del plazo fijado."No creo que los productores de Florida desperdicien la oportunidad de que exista un acuerdo negociado con México, sabiendo que existe el riesgo de que la ITC otorgue su determinación final a nuestro favor a finales del año que nos pondría de nuevo en la ruta del libre mercado y sin la protección del precio mínimo de que han gozado los productores norteamericanos por los últimos 22 años", apuntó.