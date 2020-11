Dan tranquilidad a almas en jardín zen

Escuchar Nota

“Empezamos a documentar, primero por nombrarlas; no hacer un conteo de números, si no, con sus propios nombres, humanizarlas, y darles un rostro diferente al que se les da en la mayoría de los medios de comunicación”, comentó Praga. “Generalmente, las mujeres son revictimizadas al publicarse la nota. El memorial busca ser la contraparte de eso”.

, estas palabras del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano siguen vigentes, como puede constatarse en losPor eso, ante el incremento de feminicidios en México, el colectivo feminista, instalación artística en la que recuerdan y se solidarizan con las 28 mujeres asesinadas en Coahuila en lo que va del año.“Nos pareció una muy buena oportunidad de explorar esta parte, porque nosotras en realidad no somos artistas. Esto sí lo quiero aclarar para que no busquen una técnica en los dibujos, que en realidad no es esa la intención, si no, documentar y humanizarlas”, dijo Paola Praga, periodista y editora general de Proyecto Mujeres, a Zócalo.La primera parte del memorial cuelga de las paredes de la taberna:, coeditora de Proyecto Mujeres. Debajo de las ilustraciones, se lee la fecha y lugar en el que fueron asesinadas, al igual que un breve recuento de las circunstancias de su asesinato.“Fue para ver la manera de concientizar a través del arte. El video, en sí, es muy cruento, pero es la realidad. No quisimos maquillarla, tampoco es nuestro objetivo. Es lo que hay, es la narrativa, el utilizar los blancos y negros precisamente para no revictimizar y no utilizar los colores rojos, la sangre, los cuerpos, lo llamativo y el amarillismo, que ya todos conocemos”.Por último,Las piedras representan a las mujeres y sus vidas al igual que sus lápidas, pero también representan la inmovilidad y el peso consecuente que experimenta su familia. De igual manera, representan la lucha feminista contra las adversidades.En cambioEn el Memorial por Ellas, simboliza un mar de vidas, al igual que las incontables lágrimas derramadas y el dolor producto de los feminicidios., y esta es la primera ocasión en la que el colectivo participa con una exposición de arte.La intervención, la cual estará disponible todo noviembre en la taberna, representa un paso enorme para el alcance del proyecto entre la población. “Por ejemplo, es la primera vez que nosotras estamos exponiendo en un bar. Anteriormente nos habían invitado a exponer en una universidad. Entonces, el hecho también de abrirnos a este espacio”, detalló., que las recordemos de esta manera. Que nos cuestionemos qué está ocurriendo para que aquí, en Coahuila, esté matando, en una noche, un hombre a cuatro mujeres, tenemos la esperanza de que pronto no haya ni una más”, finalizó.