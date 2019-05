Dan trato especial a ‘Miss Moni’ en Santa Martha Acatitla

Mónica ‘N’, dueña del Colegio Enrique Rébsamen quien desde el sábado pasado está recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, recibe un trato preferencial en prisión por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario local.De acuerdo con distintas fuentes consultadas -entre internas y personal de seguridad y custodia-, la acusada de homicidio culposo derivado de la muerte de 19 menores y 7 adultos fue enviada al Dormitorio B de este penal, considerado en el medio penitenciario como el área de protección.Aunque las mujeres que aún no son vinculadas a proceso judicial son enviadas a esta zona del penal, no todas gozan de los mismos privilegios que Miss Mónica. Por ejemplo, internas detallaron que la directora del Colegio Rébsamen tiene una estancia exclusiva para ella, mientras que en otras celdas del mismo dormitorio son enviadas hasta siete internas, de las cuales tres deben dormir en el suelo.Otro de los beneficios que tiene, abundaron las informantes, es que la imputada no come los mismos alimentos que el resto de la población pues a ella le llevan a su celda pollo con verduras hervidas.Estos privilegios habrían sido ordenados por la directora del penal, Gloria Hernández, quien prohibió a todo el personal tener contacto con los familiares que visitan a Miss Mónica, pues ella los atiende de manera directa en su oficina.