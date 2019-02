Dan último adiós a activista asesinado

Entre llanto y gritos de apoyo a la lucha que emprendió Samir Flores, cientos de personas despidieron al activista que se oponía a la termoeléctrica de Huexca, quien fue asesinado ayer afuera de su domicilio."¡Samir, amigo, la lucha continúa!", gritó la multitud que llegó a la casa del líder comunitario en Amilcingo, del Municipio de Temoac, Morelos.Ahí, en el patio de la vivienda, a unos metros de donde fue baleado el activista y donde ahora hay una foto suya rodeada por piedras y flores, se ofreció una misa que duró prácticamente una hora."¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!", "Zapata vive, la lucha sigue; Samir vive, la lucha sigue" y "Samir, caíste, pero nunca te rendiste", coreó la gente después de la ceremonia religiosa, algunos con un puño en alto.Luego, las consignas continuaron con "Amilcingo no se vende, Amilcingo no se va, porque tiene campesinos, con mucha dignidad", "agua sí, termo no; aguas sí, termo no" y "la lucha sigue y sigue".Cientos de pobladores y activistas caminaron por las calles de la comunidad para acompañar el féretro al panteón local.Desde niños cargando cartulinas con la leyenda "A Samir no lo enterramos, lo multiplicamos", hasta ancianos en sillas de rueda, y personajes como Ignacio del Valle, líder de Atenco, acudieron al sepelio."Venimos porque nos duele el asesinato de Samir, nosotros también lo vivimos", contó Del Valle, quien se opuso a la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco.