Daniel Bisogno cree que tiene covid-19; cuenta los momentos de terror que vivió

Escuchar Nota

Tras horas de angustia que pasó, Daniel Bisogno por fin supo que su malestar estomacal no estaba relacionado con el virus. “Afortunadamente fue una intoxicación por mariscos con infección intestinal”, dijo.



“Andaba yo aterrado, se podrán imaginar, creyendo que me iba a ir a refugiar a la casa de Odalys Ramírez”, indicó en relación con la presentadora, que fue una de las primeras conductoras del mundo del entretenimiento en México que dio positivo a la prueba de covid-19.



“Me estado vitaminado sin parar desde hace semanas”, respondió Bisogno.



, que causa la enfermedad covid-19. Bisogno contó el temor que sintió tras los recientes problemas de salud que tuvo.El lunes 6 de abril,. Pati Chapoy, quien conduce el show de espectáculos desde su casa, comentó que Bisogno no había asistido debido a una “infección intestinal que no se puede levantar de la cama”.Sin embargo, en la emisión del martes 7 de abril Daniel Bisogno apareció en el programa para explicar qué le ocurrió, con detalles sobre su estado de salud. A través de un enlace en vivo, el presentador comentó que aún tenía un poco de malestar, pero ya estaba mucho mejor.Pati Chapoy le preguntó qué le había ocurrido, por lo que Daniel Bisogno explicó que había tenido un síntoma del covid-19, lo que provocó que se preocupara.“Fíjate que comimos comida española. Yo me eché un pulpo rostizado al pimentón. En la noche empecé a temblar con escalofríos, hagan de cuenta los síntomas del covid-19. Y con un terror de aquellos, público querido, al otro día tuve que ir al doctor a ver si era eso o no”.El conductor relató que le pusieron una inyección de antibióticos que lo ayudó a que le bajara la fiebre, ya que su temperatura era bastante alta, otra de las razones por las que Daniel Bigsono creyó que tenía coronavirus, lo que hizo que se preocupara más.“Ya estamos casi listos”, añadió.El conductor recibió consejos de su compañera Pati Chapoy, quien le dijo que cuidara sus defensas, porque ante la pandemia de coronavirus es lo que más se debía fortalecer y que una infección de cualquier tipo debilitaba el cuerpo.El conductor no dejó de lado que durante su infección había recibido de los cuidados de su hija Michaela. Bisogno ya había compartido una foto en Twitter de la pequeña mientras lo cuidaba con el mensaje “La mejor enfermera del mundo”.