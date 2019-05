Daniel Goldin, espacios para el diálogo

Daniel Goldin fue el creador de A la Orilla del Viento, sello editorial enfocado en la literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica (FCE) en 1991, y también abrió el panorama a la editorial Océano con la creación de Travesía, su propio sello enfocado en los públicos menores de edad. El editor se presentó la mañana de ayer en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019 con su plática De qué no Hablamos Cuando Hablamos de Leer y Escribir.Su trabajo ha sido considerado indispensable para comprender la relación que existe entre la infancia y la lectura en nuestro país por sus arriesgados lanzamientos editoriales, pero sobre todo por tomar en cuenta a sus públicos como interlocutores con derechos para decidir sobre qué leer. Con más de 30 años, ha visto los cambios que la lectura ha tenido, evolución que a él, como editor, le compete desde los inicios.“A mí me tocó iniciar en México la incorporación de los niños y jóvenes a las nuevas perspectivas no sólo sobre la literatura: reconocerlos como sujetos con una evolución histórica y con derechos de, entre otras cosas, participar y a ser interlocutores en la vida social”, señala.