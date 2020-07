Daniel Lewis Lee: quién era el supremacista blanco, primer preso federal de EU ejecutado en 17 años

Escuchar Nota

#Mundo: El Gobierno de EU llevó a cabo este martes la primera ejecución a nivel federal en los últimos 17 años. https://t.co/q2rRcyRslL — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 14, 2020

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2020

"He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino", dijo Lee en su declaración final. "Están matando a un hombre inocente", agregó.

La ejecución se llevó a cabo en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.

"Juntos llevaron a cabo planes antigubernamentales, Kehoe como autor intelectual y Lee, tal y como lo describió un fiscal en el juicio, como su perro fiel", informaba el diario desde Arkansas.

La ejecución de Lee también provocó protestas de personas en contra de la pena de muerte.

Un supremacista blanco, que posteriormente renegó de esas ideas, se convirtió este martes en elSe trata de, condenado en 1999 por ladespués de que la Corte Suprema estadounidense anulara la objeción de una jueza al procedimiento usado en la aplicación de la pena capital. Fue declarado muerto por el forense a las 8:07 a.m.Diversas ejecuciones habían sido inicialmente retrasadas por el fallo de la magistrada, que consideraba ques.Los prisioneros argumentaron que. Pero la Corte falló que las ejecuciones podían seguir su curso."Ley y orden", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión de la Corte., según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).La ejecución se enmarca en la, después de la tendencia registrada en el país los últimos años, con la reducción progresiva de estos castigos.Lee, de 47 años, fue el primero de los tres presos a los que el gobierno tiene previsto ejecutar esta semana.El estadounidense, originario de Yukon, Oklahoma, y otro hombre,, fueron condenados por el, durante un robo en 1996.Con el robo de armas -que vendía el padre de la familia asesinado- supuestamenteLos cuerpos de las víctimasde que desaparecieran, con heridas de bala y con bolsas de plástico cubriendo sus cabezas.Los habían tirado a un lago con piedras para que se hundieran.Los medios estadounidenses describen a Lee como unque posteriormente renegó de sus vínculos con ese movimiento.Según los periodistas presentes en la ejecución,El estadounidense había defendido que, recoge el diario The New York Times.Lee, con tatuajes nazis en el cuello, se introdujo en el movimiento supremacista blanco a través de un amigo violento durante su juventud, que pasó entre internados religiosos, hospitales psiquiátricos y centros de detención juvenil, según recogía el periódico el pasado octubre.El estadounidense, el otro condenado por el crimen.Peterson, de 81 años, dijo que quería que le conmutaran la pena capital por cadena perpetua, la misma condena que recibió su cómplice.Bajo el sistema judicial estadounidense, los delitos pueden ser juzgados en cortes federales (a nivel nacional) o cortes de cada estado, a nivel regional., ya que son casos en los que EU es una parte involucrada, o aquellosOtros pueden ser procesados en cortes federales según la gravedad de los mismos.No obstante, otra decisión de la Corte de 1976 permitió a los estados restablecer la condena a muerte ySegún datos recogidos por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte,Actualmente,