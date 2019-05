Daniela Castro reaparece en redes tras escándalo de robo

A casi ocho meses del escándalo que protagonizó tras ser acusada de robo en una tienda de Estados Unidos, la actriz mexicana Daniela Castro retomó su actividad en redes sociales, donde los haters no tardaron en aparecer para recordarle el bochornoso incidente del que fue absuelta.Daniela, quien fue la estrella principal de telenovelas como Cadenas de Amargura y Cañaveral de Pasiones, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aparece al lado de sus hijas, Daniela y Alexa, presumiendo que la llevaron a un salón de belleza para celebrar el Día de las Madres.“Hola amors, ahora sí que los he tenido muy abandonados, pero ya estoy aquí de nuevo y con una gran sorpresa y una gran felicidad, porque los dos amores de mi vida, Dany y Alexa, me dieron la gran sorpresa de traerme a Quae, a un salón maravilloso donde me hicieron las uñas, me maquillaron, me peinaron, bueno me hicieron todo, es una maravilla de salón y sobre todo en este mes del día de la mamá”.Así, la villana de dramas como Me Declaro Culpable intenta retomar su vida después de que a finales de septiembre de 2018 fuera detenida en la lujosa tienda de ropa Saks Fifth Avenue, ubicada en el The Rim Shopping Center de San Antonio, Texas, acusada de intentar robarse varias prendas valuadas entre 100 y 750 dólares.