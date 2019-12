Daniela Castro revela las secuelas que vive tras acusación de robo

“Yo creo que me voy a recuperar en el momento que se cierre este ciclo. Les juro que me encantaría decirles tantas cosas, desgraciadamente no lo puedo hacer, son instrucciones de ellos (los abogados) y yo tengo que seguir el proceso con ellos de la mano y respetar lo que me piden”, comentó.

“Me costó trabajo; sin embargo, lo tienes que superar. El problema aquí es que soy una gente pública. Sí tuve que tomar terapia, mis hijas sufrieron bullying y tuve varios eventos. Se me empezó a caer el pelo por estrés, en fin, pero hay que seguir adelante y con la certeza total de que yo soy inocente”, dijo.

"Todo mundo pensó que me habían quitado mi visa, pero jamás se tocó mi visa ni mi pasaporte, ni nada. Yo voy con mi frente en alto a todos los lugares, llevo 32 años de actriz y con una carrera transparente y de repente sucede algo así”, concluyó.

La actrizaseguro que a poco más de un año de haber sido acusada de robo en un centro comercial de San Antonio, Texas,, pues los señalamientos le dejaron severas secuelas, publicó Milenio Durante una reunión con medios de comunicación, la actriz relató que a pesar de que las autoridades del Condado de Bexar, San Antonio, Texas, desestimaron los cargos por robo,; sin embargo, no puede dar detalles por recomendación de sus abogados.La actriz de Lo que la vida me robó recalcó quey la de su familia.Finalmente, Daniela Castro, pues las autoridades no le retiraron la VISA.