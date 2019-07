Daniela Magún anuncia su divorcio en Instagram

Desde hace unos días, surgió el rumor de que la cantante Daniela Magún se estaba divorciando del empresario Jack Chernitsky, con quien duró 13 años de matrimonió y fruto de su relación nacieron sus 2 hijos.Sin embargo hace unas horas lo confirmó en su cuenta de Instagram, quien a través de un comunicado posteado en sus redes sociales dio por terminado su matrimonio con el empresario, con quien estuvo casada desde 2006.En el texto la también conductora expresó que tanto Jack como ella están viviendo el proceso de separación de la mejor manera y que el divorcio fue de mutuo acuerdo, luego de 13 años compartidos en matrimonio.“Después de 13 años de matrimonio y dos hijos que son nuestra mayor bendición, me entristece que nuestra relación está pasando por un momento delicado y difícil, ambos por mutuo acuerdo y sin terceros, estamos decidiendo tomar caminos distintos por el momento”.Daniela detalló que no tenía intenciones de hacer pública la noticia, sin embargo, debido a los rumores surgidos, se sintió orillada a expresarse, sin embargo, hizo énfasis en pedir respeto para ella y para su familia, así como para su ahora exmarido.La artista comentó que no era un tema que quería hacer público ni en este momento ni en un futuro próximo, pero por cuestiones mediáticas se vio obligada a hacerlo.