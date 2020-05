Danna García da indicaciones a su familia para cuidar de su hijo tras recaída por covid-19

Escuchar Nota

“Cuando a mí me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargara de mi hijo, cómo se encargaran, cuál era mi voluntad. Mi hijo ha pasado por todas las etapas.



"Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar. Después empezó en la etapa de ‘mamá no’, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo”, dijo.



.- Hace unos días,confirmó a través de Instagram que por tercera vez había dado positivo a la prueba deAunque en sus redes sociales se mantiene optimista, la actriz de "Pasión de gavilanes" ha decidido hacer ciertas previsiones tras confirmarse que aún es portadora del nuevoCon una notoria tristeza por no poder ver a su hijo en semanas, la actriz aseguró que se ha deprimido, todo durante una entrevista concedida a la cadena Univisión, en la que confesó haber dado instrucciones a su familia para cuidar de su hijo, si algo llegara a pasarle.Latambién habló de los difícil que ha sido para ella y su hijo estar lejos uno del otro e, incluso, mencionó que el pequeño está muy enojado., quien ha participado en telenovelas como, no sabe por qué, pese a sus cuidados que ha tenido, no ha podido sacar de su cuerpo elAdemás, la actriz expresó no tener palabras cuando se enteró que por tercera ocasión tenía la enfermedad. Aislada y en cuarentena, la actriz ha dado a conocer la difícil situación que está pasando desde su primer diagnóstico.Información por Milenio