Danna Paola pide ayuda a sus fans para escribir una canción

Escuchar Nota

"Algo que sí puedo hacer es interactuar un poquito porque siempre me importa mucho su opinión. Así que ¿de qué le gustaría que hablara una canción?" preguntó la intérprete de "Mala fama".



"Volteo y veo un chico súper guapo, altísimo, vestido divino, olía delicioso, y el pelo rubio como de Príncipe Encantador y me dice 'perdona, te he visto de lejos y no podía dejarte ir, me has encantado'", relató Danna.



.- El trabajo deno para ni siquiera en confinamiento por coronavirus, quien en sus historias de Instagram anunció que tenía una sesión para componer online, lo que suponía una nueva experiencia, lo que dejó ver a sus fans que pronto habrá música nueva de ella y, lo mejor de todo, es que ellos podrán ser parte del proceso creativo.En otra de sus historias, en donde la cantante admitió no sentirse muy de ánimo para platicar en la plataforma, dijo que lo que sí quería hacer en ese momento, era pedirle ayuda a sus fans para escoger el tema de una nueva canción.En la última de sus historias, dejó una recuadro de respuestas para que sus seguidores le dieran algunas propuestas, pero con la condición de que fueran temas no muy recurrentes, del que no se estuviera acostumbrado hablar o del que no hubieran escuchado muy a menudo"que no estemos muy acostumbrados a hablar o que no han escuchado muy a menudo".Esto ha despertado la curiosidad de sus fans, quienes esperan un trabajo copletamente distinto al que ya han visto, pues según declaraciones de Danna, las canciones de su álbum anterior estaban basadas en sus relaciones y experiencias personales, como, que según relató, está inspirada en un ligue fallido con un español en la época en la que vivió enmientras grababaInformación por Milenio