Danna Paola pide ayuda para sanitizar espacios vulnerables

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola pidió a la comunidad artística que la apoyen para donar 10 desinfecciones a sitios vulnerables en los que esta medida sanitaria es importante y necesaria.Esta acción la definió como una etapa de su iniciativa “Estoy contigo”, que tiene como objetivo brindar mensajes y acciones de apoyo en esta cuarentena por Covid-19."Junto con mi equipo, hemos logrado donar 'sanitizaciones' a sitios vulnerables, como hospitales, asilos para ancianos, casas hogares entre muchos otros”, compartió Danna en un video en sus redes sociales.La actriz también mostró su agradecimiento a las personas que están afuera salvando vidas y al mundo, y habló de una serie de actividades que la gente puede realizar con las etiquetas #EstoyContigo y #ContigoChallenge, que se desprenden de su tema Contigo, estrenado el 1 de mayo, y que forma parte de la iniciativa con la que pretende ayudar en este momento de pandemia.Danna, quien fuera protagonista de obras como Wicked y Hoy no me puedo levantar, explicó que los mensajes que la gente comparta con esas leyendas crearán una cadena de ayuda mayor, la cual beneficiará para algo relacionado con el Covid-19, que dará a conocer más adelante.Al respecto del tema Contigo, que menciona “Yo me quedo en cuarentena si es contigo”, la cantante compartió que la melodía fue compuesta en un momento gris de su vida, sin embargo, espera que la gente pueda pasarla bien al escucharlo y bailarlo, pues esa es la verdadera intención."En este momento y en este encierro, (la música) es lo que me ha ayudado a drenar cualquier emoción”.