Danna Paola se disfraza de ‘Mia Wallace’

Ciudad de México.-mantiene atentos a sus seguidores durante esta época de cuarentena, pues la cantante no ha parado de compartir contenido sobre su estilo de vida en el confinamiento, que incluye realizar bailes muy movidos parae interpretar canciones en retos virales, además de mostrar fotografías que tal vez tengan relación con futuros proyectos de la famosa, como la más reciente sesión donde mostró a su 'álter ego'.La también actriz subió a su perfil de Instagram una serie de retratos donde luce un 'look' diferente al habitual, pues además de mostrar el cabello negro y corto,parece traer una camisa muy holgada, que desentona con los vestuarios que ha presumido en otras ocasiones en la red social."Día 475758582727373 y yo... álter ego", fue el mensaje con la que la interprete de "" y "" acompañó la misteriosa sesión.Las reacciones de los fans no se hicieron esperar; además de felicitarla por tan sorprendente cambio de imagen, de inmediato comenzaron a relacionarla con, personaje ficticio interpretado poren la película, del directorAsimismo, las historias de la luminaria ofrecieron más información sobre las imágenes: se trató de un disfraz queutilizó en una fiesta improvisada.