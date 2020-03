Danna Paola y Belinda desmienten rivalidad con fotografía

Escuchar Nota

La cantante mexicana, luego de los rumores sobre una supuesta rivalidad entre las famosas.La artista de 30 años y la intérprete de Mala Fama,, durante un encuentro fugaz., quien también compartió la imagen con la leyenda “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.Los fans: “¡Me muero!, hagan una colaboración por favor”, “La mejor foto”, “Ya hagan una rola”, son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas., que ya cuenta con más de medio millón de reacciones,, que los fanáticos y sus mismos compañeros artistas, no han parado de pedir.Mientras tanto,, que llevará a algunos estados de la República Mexicana con su Mala Fama Tour y Belinda incursiona en teatro musical con la puesta en escena Hoy no me puedo levantar.