Daño pulmonar por Covid-19 puede durar varios meses

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El coronavirus podría causar anomalías pulmonares que pueden ser detectadas más de tres meses después de que los pacientes se infectan, reveló una investigación.



Un estudio realizado en la Universidad de Oxford a 10 pacientes recurrió a una técnica de escaneo novedosa para identificar daños no detectados por exámenes convencionales, informa la cadena británica BBC.



Por medio de gas xenón se pudieron obtener imágenes del daño pulmonar durante las resonancias magnéticas.



Los investigadores explicaron que una prueba que pueda detectar daños a largo plazo, marcaría una gran diferencia para los pacientes con Covid-19.



A través de esta técnica, los pacientes inhalan el gas durante una exploración por imágenes de resonancia magnética.



El profesor Fergus Gleeson, que dirigió la investigación, probó la técnica de escaneo en 10 pacientes de entre 19 y 69 años.



Ocho de ellos presentaban disnea y cansancio persistentes tres meses después de enfermarse de coronavirus, a pesar de que ninguno había sido ingresado en cuidados intensivos o requirió ventilación, y las exploraciones convencionales no habían encontrado problemas en sus pulmones.



Sin embargo, los nuevos escáneres mostraron signos de daño pulmonar, al resaltar áreas donde el oxígeno no fluye fácilmente hacia la sangre, en los ocho que informaron falta de aire.







Los resultados han llevado a Gleeson a planificar un ensayo de hasta 100 personas para ver si lo mismo ocurre con las personas que no habían sido ingresadas en el hospital y no habían sufrido síntomas tan graves.



El investigador está planeando trabajar con médicos de cabecera para escanear a las personas que dieron positivo en la prueba de coronavirus en una variedad de grupos de edad.



El objetivo es descubrir si se produce daño pulmonar y, de ser así, si es permanente o se resuelve con el tiempo.



"Esperaba algún tipo de daño pulmonar, pero no en el grado que hemos visto", dijo Gleeson.



El riesgo de enfermedad grave y muerte aumenta notablemente para los mayores de 60 años.