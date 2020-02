Daños materiales en salida de camino

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- Elementos de Mando Único de Múzquiz con destacamento en el mineral de Palaú tomaron conocimiento de una salida de camino y volcadura que se registró durante la madrugada del domingo en la carretera libramiento, ejido La Cuchilla-Palaú, donde se registró como saldo solo daños materiales e ileso el conductor, quien dijo ser originario de Ciudad Acuña.



Tras el reporte acudieron al lugar de los hechos elementos a bordo de la unidad 2074 con el responsable de turno Benito Vela Soto y dos agentes a bordo, mismos que se entrevistaron con el protagonista de los hechos, quien dijo llamarse Miguel Ángel Gavia Sánchez, de 32 años, originario de Ciudad Acuña, en calle Pino Suarez 1566 de la colonia 28 de Junio.



El responsable de los hechos, de oficio minero, conducía un vehículo Chevrolet Cruze modelo 2010 placas FPH 8664 de Coahuila y señaló que circulaba por este tramo carretero y que de repente perdió el control de la unidad, sobreviniendo la salida de camino y volcadura, pero que no requería atención médica, pues no tenía ninguna lesión.



Cabe destacar que es el primer accidente automovilístico del que toman conocimiento, los agentes de Mando Unico, en este nuevo libramiento carretera que entronca con las carreteras estatales No. 20, Muzqui-Boquillas del Carmen y No. 22, Palau-El Sauz.