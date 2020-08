Danza Elisa Carrillo en escenario virtual para acompañar a La Orquesta Imposible

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Frente a una pantalla, en la sala de su casa en Alemania, la mexicana Elisa Carrillo atendió por varios días las indicaciones desde Nueva York, vía Zoom, del coreógrafo Christopher Wheeldon para bailar el Danzón No. 2 de Arturo Márquez, una forma de trabajo nueva, sin la habitual cercanía e interacción de un salón de ensayos.



La primera bailarina de la Ópera de Berlín cuenta en entrevista las dificultades de trabajar a distancia durante el proceso creativo, no exento de las complicaciones tecnológicas, como fallas en internet o desfase de tiempos.



Una labor ardua de casi tres semanas, cuidando cada detalle, trabajando hasta 45 minutos en un solo fragmento de poco más de 30 segundos para alcanzar la perfección.



“Antes que nada era importante el ritmo, la música, sentir esa pasión del danzón e intimidad, pero también dar una idea de por qué hacemos esto: apoyar a tantas mujeres”, refiere sobre el proyecto la mexicana, quien participó el 8 de marzo pasado en la multitudinaria marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo.



Incluso, en el video de La Orquesta Imposible porta un diseño de Rebekka Dornhege Reyes, inspirado en la jacaranda, que en marzo colorea las avenidas de la ciudad de violeta, el color de la lucha del movimiento feminista.



“¿Por qué hago esto?”, se pregunta. “Amo a mi país, es mi sangre, me preocupo por la situación que se vive con las mujeres; cada día hay más violencia y los niños son las semillitas de nuestro futuro. Soy madre, sé lo que es amar a un hijo”, agregó la bailarina.



Si bien la pandemia les impidió trabajar juntos de forma presencial, posibilitó, en cambio, la primera colaboración entre la bailarina y el coreógrafo inglés.



Carrillo describe como un sueño cumplido poder bailar la obra de Márquez de la mano de Wheeldon.



Si el coronavirus ha traído cosas negativas, dice, también recordará estos días por esta colaboración.