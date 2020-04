Danzó Saltillo con la muerte: 1918, el año de la influenza española

Escuchar Nota

así define el médico Ladislao José Kusior Carabaza, cómo se expanden estas enfermedades.y mientras más gente sobreviva, la pandemia va a disminuir porque va a llegar un punto en el que ya no quedará gente en la cual se pueda reproducir. Por eso hay siempre un pico, se estacan y luego se apagan”, agrega y ejemplifica con lo que sucedió enLa mortal enfermedad que azotó el mundo también, como lo demuestran numerosos documentos del Archivo Municipal, fuente principal para la investigacióndel médico.El estudio revela pruebas del terror vivido. La fehaciente posibilidad de very abarrotaban las calles de la ciudad, a su vez que el número de contagiados ascendía sin freno colapsando la capacidad de los hospitales ante el virus.el médico jubilado se motivó a investigar la llegada de la peste a Coahuila, decidido a hundirse en los anales de inicio del siglo pasado y encontrar las terribles memorias del contagio.De estas fuentes destaca la cita que Pablo M. Cuéllar Valdés dejó en suLibro en el que recaba el hecho de la siguiente manera:la más funesta que ha habido desde el cólera morbo el siglo pasado. Fue una época de terror por el numero de defunciones, llegándose al extremo de transportar los cadáveres amontonados en carretón sin ponerlos en ataúdes”.La dantesca imagen, señala Kusior, indica cómo la peste afectó ay, que a nivel nacional, superó el número de víctimas de la Revolución.“La influenza española aquí, en Saltillo, causó un desastre principalmente económicoAfectó mucho a la ciudad, fue un caos y fue de lo peor”, apunta sobre una de las enfermedades más calamitosas que han aquejado a la ciudad.. El año en que los saltillenses se enfrentaron a la enfermedad el número de muertes era estable: el máximo de fallecidos de ese año se encuentra en enero, con un total de 170, pero es hasta octubre en el que el negro ángel de la muerte pasó su guadaña sobre la capital y dejó un total de 483 cadáveres, en su mayoría adultospara finalizar noviembre con 90 nuevas tumbas en el panteón, fosas que a causa del inusual porcentaje, fueron cavadas por presos, a quienes se les perdonó la cárcel a cambio de trabajo.En su ponencia, el investigador afirma que la enfermedadque la Tesorería del Gobierno de la ciudad apenas se dio abasto. Por si eso fuera poco, las clases tuvieron que cortar su ciclo escolar del 9 de octubre al 4 de noviembre, siendo este el mes crítico.En este mes se destruyó la actividad económica de la ciudad (...), los hospitales estaban llenos y saturados de enfermos y cadáveres, los vehículos de la comisaría municipal y de las funerarias circulaban por las calles de Saltillo recogiendo y trasladando cadáveres, y en los panteones se trabajaba de día y de noche para enterrar a los muertos., todo eso provocado por la enfermedad que se cree, nació en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos.Hoy Saltillo, México y el mundo viven un suceso similar como el de 1918:y, aunque el panorama pinta gris, Kusior no olvida que el ser humano se repone y, especialmente, que estos eventos son cíclicos. Ya que ataques víricos e infecciosos llegan cada cierto tiempo. En el caso de la influenza hay registro de que ha sucedido en 1726, 1750, 1800 y en tiempos tan cercanos como 1950 y 1976, sin contar la gripe porcina de hace una década.no podrá compararse ante los 50 millones de muertos que dejó por todo el mundo la influenza española, cifra que Kusior menciona con recelo, ya que hay fuentes que reducen el número a la mitad, debido a los avances médicos del último siglo.