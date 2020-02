‘Dar agua y comida a migrantes no es delito’; juez exonera a activistas

Escuchar Nota

“El tribunal considera que las demandadas demostraron que su enjuiciamiento por esta conducta ataca sustancialmente el ejercicio sincero de sus creencias religiosas sinceras”, refiere el fallo judicial.



Cuatro mujeres que colaboran como voluntarias con la organizacióndejandofueron exoneradas esta semana por un tribunal federal que dictaminó que no violaron la ley y que sus acciones eran en el ejercicio de sus creencias religiosas.Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse y Zaachila Orozco-McCormick fueron arrestadas y acusadas en 2017 por la administración del presidentepor ingresar sin permiso a la reserva, conducir por los caminos restringidos de esa zona desértica cercana a la, y dejar galones de agua y comida enlatada en el lugar.Las cuatro activistas, que pertenecen a la congregación de la Unitarian Universalist Church of Tuscan, habían sido sentenciadas el mes pasado a(probation).Pero para la jueza del Tribunal de Distrito de Arizona, Rosemary Márquez, las mujeres no cometieron delito ya que, por lo que revocó las sentencias que les habían impuesto.La jueza Márquez también indicó que la acusación del gobierno no tenía fundamento al decir queLos argumentos del gobierno federal, como parte demandante, tampoco fueron convincentes al señalar que quería evitar que se dejara agua y alimento para no aumentar el riesgo de muerte o enfermedad de los indocumentados, recalcó.es una organización que coloca galones de agua y alimento en el, donde desde el 2001 se han encontrado los cadáveres de 155 migrantes que sucumbieron a las inclemencias del tiempo.