Dar alimentos crudos a mascotas podría provocarles salmonela y amibas: UNAM

"Le compro ropa, le doy alimentos parecidos a los que yo consumo; mientras más apego haya a ese animal de compañía, más deseamos que sea como nosotros", externó el experto.



.- Dar a las mascotas desperdicios de comida, alimentos crudos u obligarlas a seguir una dieta vegana, puede afectar su salud, señaló Carlos Gutiérrez Olvera, profesor de la, quien también consideró que el antropomorfismo (atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal) constituye uno de los factores importantes en el manejo de estos animales.En ese sentido, dijo que cada vez se opta por alimentar a perros y gatos con productos crudos como carne, huesos grandes y carnosos; algunas vísceras y verduras, elementos que forman parte de la dieta BARF o alimentación vegana, ambas son tendencias recientesExisten factores a favor y en contra en losLo primero a considerar es que el antropomorfismo siempre será malo, porque consideramos que lo que nos hace bien a nosotros beneficia también a nuestros animales de compañía; sin embargo, es un aspecto que podría perjudicarlos bastante.Resaltó que la tendencia BARF (Biologically Appropriate Raw Food, por sus siglas en inglés) se ha manejado desde hace bastantes años. De hecho, a partir de 1993 Ian Billinghurst, médico veterinario, comenzó a promover este tipo de alimentación, realizó algunos estudios en Australia y, como parte de éstos, descubrió que perros y gatos, principalmente los primeros, deberían consumir alimentos parecidos a sus ancestros salvajes, los lobos.se basa en huesos con un 50 por ciento de carne y verduras, todo esto crudo, lo cual se considera que es mucho más benéfico. La base de esta teoría es la consideración de que los perros deben seguir una dieta lo más cercana posible a la que tenían sus ancestros salvajes.Billinghurst se basó en el caso de los lobos o de los dingos en Australia (una especie de perros ferales o salvajes), mamíferos que en sus orígenes fueron carnívoros y comían carroña, solo se acercaban a los humanos para comer las sobras de la especie humana y, por eso, fueron domesticados y continuaron comiendo las sobras de los alimentos del hombre que, al volverse sedentario, gracias a la agricultura, llevó a proporcionarle también a losEn ese sentido, dijo, determinó que el lobo tiene un gen que le permite aprovechar los almidones de los cereales, mientras que los perros tienen más de 10 genes para esa misma función. Esto quiere decir que el perro ya se acopló a nuevos alimentos y son un poco más omnívoros en su dieta.Detalló que uno de los aspectos considerado por Ian Billinghurst fue:Eso es cierto, aunque en el caso de nuestras mascotas debemos cuidar la inocuidad alimenticia, de lo contrario podríamos provocar una serie de enfermedades por no cocer el alimento”.expuso que el problema es cómo elegir los alimentos que les proveemos a nuestros animales de compañía, pues si no se da un manejo adecuado al pollo crudo, por ejemplo, habría problemas de salmonela que afectarían a las mascotas que pudieran consumirlo. Asimismo, la presencia de amibas es algo frecuente en ese tipo de alimentos.Además, “hemos visto que la, una bacteria muy patógena que ocasiona problemas neurológicos, se ha encontrado en alimentos crudos tanto para humanos como para animales. Todas estas situaciones son las que debemos cuidar también” al brindar una dieta BARF a las mascotas.Aclaró no estar en contra de esta alimentación, lo importante esy asegurarnos que reciban los nutrientes necesarios para que puedan desarrollarse plenamente.Conse promovería la persistencia de ciertas enfermedades en animales que se alimentan bajo este concepto, muchas de ellas zoonóticas; es decir, pueden ser transmitidas a los humanos, “este es uno de los problemas, si yo asegurará la inocuidad de”.También es cierto que al cocinar los alimentos estos pierden algunos nutrientes, sobre todo vitaminas, pero también para eso existen complementos que permiten sustituir esas carencias. A fin de cuentas, no es adecuado brindar únicamenteCon la dietase intenta imitar la alimentación en vida libre del lobo; sin embargo, hoy le añaden arroz blanco y zanahorias, además de frutas, algo que en esa condición jamás consumirían los ancestros de los lobos, cuya dieta real incluyó un, entonces tendríamos que dar carroña a nuestros perros, y eso tampoco valdría la pena.Este régimen depende mucho de la calidad del alimento que proporcionamos a los perros, originalmente se habla de dar huesos carnudos y vísceras, algo que no se maneja en esta tendencia, lo cual podría generar muchas deficiencias en aquellos perros que, reiteró.Si consideramos quees igual a la de los lobos en vida silvestre estamos equivocados, y si bien no es un mal concepto, no nos asegura una buena nutrición porqueEl veganismo tampoco cumple con las necesidades alimenticias de estos animales, sobre todo en gatos, pues, pero tampoco es lo ideal por las deficienciasAdemás, puntualizó, siempre quelo mejor es adicionar un complemento vitamínico mineral extra para solventar las carencias nutricionales.Información por Milenio