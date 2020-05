Dará 3 Museos gran concierto del siglo 19

Escuchar Nota

Monterrey, N.L.- Para interpretar música del siglo 19, el pianista y cantante Armando Elizondo Zavala tendrá como instrumento un piano de la época.



Se trata del concierto Pasión sin Fronteras, que será transmitido hoy por la página de Facebook de 3 Museos, como parte de su programa Quédate en Casa.



Elizondo Zavala dará el concierto desde el Museo de Historia Mexicana, donde utilizará un piano de la marca neoyorquina Steinway & Sons, que data de la segunda mitad del siglo 19 y es parte de la colección del recinto desde 1998.



Esta es la primera vez que el museo realiza un concierto con el instrumento, que está ubicado en el área que el museo llama La Tertulia.



“Se hace alusión al interés de las clases adineradas de realizar reuniones para mostrar lo más excelso del arte culto del siglo 19, durante el porfiriato”, indica el comunicado.



“El área donde se realizará el concierto fue debidamente acondicionada, se retiró un vestido de época, algunos floreros europeos y se acomodó el sillón con la intención de que se conservara el concepto de ambientación museográfica, donde el público no tiene acceso”.



Además, se realizó limpieza y afinación del piano previa al concierto.



La música



En concierto será un programa de música de compositores internacionales del siglo 19 que se dividirá en dos partes.



La primera tendrá las obras Hacia la Cima, Mazurka No. 6 y Mazurka No. 10, de Manuel M. Ponce; La Mazurka Melancólica, de Ricardo Castro y Vals en la Bemol Mayor, op. 69, No 1 , de Chopin, entre otros.