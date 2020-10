Dará AMLO inicio a rescate en la mina

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz llegó a Piedras Negras para acompañar hoy al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al inicio del rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos, para lo que ya se tiene un esquema de cómo se va a penetrar a la mina.



Señaló que el Presidente llegó a un consenso con los deudos, luego de una serie de reuniones y va a venir a iniciar los trabajos. “Tenemos el privilegio de haber recibido del Presidente el encargo de ocuparnos de esa tarea. La decisión de encargarle a la CFE el rescate tiene que ver con la experiencia que tenemos. Contamos con un área de ingeniería que ha trabajado desde la construcción de las presas, tenemos ingenieros, geólogos, una coordinación que tiene la capacidad para este trabajo y hoy se la va a presentar el proyecto ya establecido en la última reunión y vendría a ver el inicio del trabajo”.



Recuperar los restos es la prioridad: Bartlett

Cuestionado si se pudiera hacer la explotación del carbón que hay en la mina, Manuel Bartlett Díaz comentó que el objetivo es el rescate de los restos. “Eso es lo principal; es un asunto humano darles a los deudos una satisfacción, sea o no exitoso, porque han pasado 15 años, lo vamos a hacer esas son las instrucciones del Presidente; vamos a hacer todo el esfuerzo, lo que se requiera, para llegar a los lugares en donde se tienen localizados originalmente. Ya se tiene el esquema de cómo va a trabajarse, cómo se va a penetrar a la mina; en cuanto a la explotación de la mina, había el planteamiento original de que para resarcirse de los gastos que vamos a hacer, se pudiera explotar el carbón, pero la explotación será muy secundaria y posterior, el objetivo principal, a lo que se ha comprometido el Presidente es al rescate de los restos.”



El director de la CFE señaló que también va a visitar junto con el presidente una de las plantas de carbón y aunque señaló que no es el momento de reunirse con la base trabajadora hizo un compromiso con el secretario general de la Sección 201 de Carbón 2 para reunirse en el transcurso del día.



Comentó que las carboeléctricas de Nava no están rehabilitándose, que están funcionando.