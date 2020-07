Dará el ‘Turco’ chance a saltillense en el primer equipo de Rayados de Monterrey

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El mediocampista saltillense aÁngel Eduardo Zapata Praga se encuentra concentrado con el primer equipo de los Rayados de Monterrey que comanda Antonio “Turco” Mohamed, con miras a pelear por un lugar en la lista definitiva que encare el próximo Guardianes 2020 (Apertura 2020) de la Liga MX.



Zapata Praga, junto con Shayr Mohamed y César Ramos son los tres jugadores novatos que han sido convocados por el “Turco” Mohamed, para ser parte de esta pequeña pretemporada en ruta al arranque de campaña que está programado para el próximo 24 de julio.



Nacido el 3 de febrero del 2001, Ángel Eduardo Zapata Praga forma parte de las fuerzas básicas de los Rayados desde el torneo de Primavera 2014 con la categoría Sub 13, y desde entonces, ha ascendido de nivel hasta ser parte de la Sub 20 como titular indiscutible.







En el pasado Clausura 2020, torneo cancelado por la pandemia del Covid-19, el mediocampista saltillense fue titular en 11 partidos, contabilizando 990 minutos sobre el terreno de juego y una anotación con la Sub-20 de la Pandilla.



Cabe mencionar que Ángel Zapata ha sido convocado en varias ocasiones por la Selección Mexicana Sub 18, con quienes disputó el Torneo Internacional Juvenil Niigata en Japón, donde obtuvieron el subcampeonato.



Los Rayados contemplan tres partidos amistosos de cara al Guardianes 2020 de la Liga MX, el primero el día 10 con rival por definir, el segundo el 15 ante los Mineros de Zacatecas y el tercero el 18 ante Santos Laguna, donde Ángel Zapata podría ver minutos en busca de quedarse con un lugar en el primer equipo.



