Darán 15 minutos de tolerancia para recoger a alumnos

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Dentro de los protocolos de seguridad de todos los planteles educativos, estarán brindando únicamente 15 minutos de tolerancia a los padres de familia para que recojan a sus hijos a la hora de salida, de lo contrario se llamará a Seguridad Pública, dio a conocer Arón Rodríguez de Lara.



El coordinador de Servicios Educativos indicó que con los casos que se han presentado de menores raptados y la psicosis que se ha creado por estos eventos obligan a tomar medidas más estrictas para que los padres de familia acudan con puntualidad a la escuela, 15 minutos antes de entrar y a la hora de salida.



Este protocolo siempre se ha tenido pero no se aplicaban, sin embargo ahora se hará efectivo por las situaciones que han pasado y bue obligan a aplicarlo.



Arón Rodríguez de Lara dijo que si los alumnos llegan 15 minutos tarde no se les dejará ingresar al plantel y si tardan más de 15 minutos después de la hora de salida, se le llamará a Seguridad Pública.



Hay que considerar que los maestros y directivos tienen que salir cuando termina el turno, no pueden dejar a los alumnos afuera del plantel ni dejarlos encargados con el intendente para evitar riesgos, por ello deben presentarse puntuales a la hora de entrada y salida.