Darán 550 mdp para rehabilitar Acapulco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de más de 550 millones de pesos para rehabilitar 26 colonias marginadas de Acapulco, Guerrero."Aquí en Acapulco no sólo va a ser una inversión para este año de alrededor de 600 mdp, ya se autorizó porque Román Meyer me planteó que no era suficiente con una sola intervención de 600 mdp."Y, me dijo que si se podía ya programar para el año próximo año otros 600 millones, los cuales ya están autorizados", anunció López Obrador.Durante la presentación del Programa de Mejoramiento Urbano, el Presidente mencionó que dicho programa contempla también la entrega de escrituras y la rehabilitación de espacios."Aquí iniciamos este programa que incluye la entrega de escrituras para quienes no tienen regularizada la tenencia de la tierra, que ocupan predios desde hace mucho tiempo y no tienen escrituras", comentó."El propósito es que todos tengan sus escrituras y que -al mismo tiempo- se introduzca agua, drenaje, se mejoren las calles, se iluminen, se mejoren los espacios dedicados al deporte a la cultura".El tabasqueño admitió que ha sido difícil echar a andar los nuevos programas sociales de su Gobierno, pues se ha enfrentado a lo que llamó "un elefante blanco"."Que se apliquen los programas porque el Gobierno se echó por completo un Gobierno que se convirtió en un elefante reumático. Hay que estarlo empujando para que se cumpla y le llegue los beneficios al pueblo, pero ahí va. Todos los días estoy en esto preguntando a los responsables si ya se dispersó el dinero a los adultos mayores. Ahí estoy en esa batalla", narró.Asimismo, exhortó a los coordinadores de su Administración a que refuercen los esfuerzos para que los apoyos lleguen a las personas que lo necesitan."Ahora lo que queremos es que se pueda ejercer el presupuesto y les pido a los coordinadores del Gobierno federal, a los coordinadores estatales y distritales que se pongan las pilas. ¡A trabajar para aplicar estos programas!", urgió el Mandatario federal.El Presidente prometió volver el 7 de abril a Acapulco para la inauguración del tianguis turístico.