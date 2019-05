Darán a INAI información de publicidad de EPN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que darán al INAI toda la información sobre los 10 mil mdp gastados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad.Advirtió que en el pasado se abusó del gasto para subvencionar medios de comunicación."Queremos, como es público y notorio, acabar con la corrupción y sentimos que se abusó en cuanto a la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de información, mucho dinero para el manejo de medios de información", expuso en conferencia."Era parte del funcionamiento del régimen, es algo incluso que viene de lejos. Creo que el fundador de este régimen autoritario y corrupto fue el finado Porfirio Díaz y estableció tan bién este sistema, lo cimentó, que no pudo la Revolución destruirlo".El Mandatario insistió en que además de favores, muchos medios usaban la libertad de expresión para hacer negocios o para proteger privilegios."Se destinaba mucho dinero, el año pasado 10 mil millones de pesos para la publicidad del Gobierno. Eso decidimos eliminarlo, no del todo, porque se tiene que garantizar también el derecho a la información", afirmó.REFORMA dio a conocer el jueves pasado una lista de 41 periodistas y 42 empresas que tuvieron contratos de publicidad en el Gobierno de Enrique Peña por mil 81 millones de pesos, la cual fue entregada por la Oficina de la Presidencia de la República a través de su Unidad de Transparencia.Ayer, el comisionado Joel Salas acusó que dentro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ocultó información sobre esa lista de periodistas y empresas.López Obrador adelantó que hoy entregarán al INAI la información de los gastos en publicidad del sexenio peñista.Ante los reclamos por la publicación de la lista por parte de periodistas presentes en su conferencia, el Jefe del Ejecutivo coincidió en que el tema se debe aclarar."Lo de los gastos de publicidad, ¿Cuál fue la historia? Nos pidieron que se diera a conocer los gastos de publicidad, de manera particular la lista de quienes estaban, las empresas, esa fue la petición", argumentó."Hay que revisar, y que bien que estás aclarando que no es lo mismo una empresa, que un periodista o el estar o no en un Consejo de Administración de una empresa que le daba servicio de información al Gobierno".Hay que aclararlo, insistió, y si se cometió una injusticia reconocerlo."Estamos en la mejor disposición de hacerlo y de ofrecer disculpas, en el caso de que se haya cometido una injusticia", sostuvo.El Presidente recordó que ahora, en el INAI se está aclarando el asunto, que se le mandó la lista y que ordenó que se diera a conocer, por lo que se entregó a un periódico y éste la hizo pública."Y ya sabemos lo que sucedió. Hay un reclamo de que por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los 10 mil millones de pesos. Hoy ya se entrega toda la información de los 10 mil millones de pesos y el INAI va a decidir qué hacer con esa información".El tabasqueño dijo que cuando vio la lista, lo único que hizo fue ordenar que se enviara, sin depurarla."Hay (en la lista) otros amigos que nos han ayudado y vienen ahí, y dije: va. Se tiene que entender, que explicar, es un servicio que se dio y cada quien defenderse, y, sobre todo, el que tiene la conciencia tranquila, no tiene nada de qué preocuparse. No es la intención perjudicar a nadie", aseguró.