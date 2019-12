Darán hasta 15 años de cárcel a quien ataque con ácido a mujeres

Nuestro recibimiento en la Camara de Diputados de México,estamos abriendo escenarios en defensa de la Paz, frente a los incumplimientos del Gobierno de Colombia, denunciando el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros, ampliando la unidad y solidaridad por otro país posible pic.twitter.com/E6LbM9kvRt — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) December 4, 2019

Laaprobó la creación del nuevo tipo penal de las lesiones en razón de género, consistente en los ataques a una mujer no necesariamente para privarle de la vida, sino para causarle alteración o daños infamantes o degradantes, por ejemplo arrojarles ácido.Los cambios alfueron avalados en lo general conde todos los grupos parlamentarios.En el Código quedó establecido que se impondrán de 10 a 15 años de prisión, al que cause lesiones a una mujer en razón de su género.Esa pena aumentará dede prisión si entre el sujeto activo (presunto responsable) y la víctima hubo relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y que haya motivado las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.A su vez esas penas aumentarán en dos tercios si para causar las lesiones se usan sustancias corrosivas o cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales femeninos y mamas., presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que con el nuevo tipo penal se busca distinguir las lesiones dolosas, de las que son cometidas contra mujeres en razón de género y que no buscan privarle de la vida, sino dejar una huella en ella, causarle secuelas físicas o sicológicas y alterar su salud o daño producido por causa externa., indicó, que la alteración o daño sea infamante o degradante, que existan datos de violencia previa del sujeto activo contra la víctima o que ésta haya sido incomunicada.De acuerdo al dictamen aprobado serán consideradas agravantes que del daño resulte una enfermedad incurable, inutilización permanente o pérdida de un órgano o cuando la alteración o daño sea permanente o que ponga en peligro la vida de la mujer.Ortega Martínez advirtió que aunque el dictamen avalado es un avance, éste no bastará si no se visibiliza el tema en las carpetas de investigación.La diputada delmás peligrosos para las mujeres y por eso tan sólo del 1 de enero de este año al 30 de septiembre ha habido 1 millón 520 mil 779 delitos en contra de las mujeres, y hay 248 mil 426 víctimas.Luis Enrique Martínez Ventura, legislador del PT, advirtió que lo grave es que ese tipo de violencia se está generalizando, y “por ejemplo en el estado de México se han presentado 12 mil denuncias”.Con estos cambios la Cámara emite “un mensaje muy claro de protección a las mujeres”, destacó el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN).