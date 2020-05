Darán mañana los resultados del Santos Laguna

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- Será mañana cuando se den los resultados de las pruebas de Covid-19 que se aplicaron a integrantes del Club Santos Laguna, sus familias y personal que tienen en sus casas, luego de haber resultado 15 jugadores positivos, informó ayer el Gobernador Miguel Riquelme Solís.



En rueda de prensa, indicó que la propuesta del Gobierno del Estado, en coordinación con la directiva del equipo de futbol, fue generar un cerco con los contactos que ellos tuvieron, de sus familias y personal cercano, a fin de evitar una mayor propagación.



El sábado, tras reunirse con Dante Elizalde, presidente del Santos, el Mandatario Estatal informó que se aplicarían cerca de un centenar de pruebas entre miembros del equipo, sus familias y sus contactos.



"Creemos que estaremos terminando para el día miércoles", expuso, "y que el día miércoles estaremos dando los resultados del resto de los contactos o del personal cercano que tiene los jugadores".



Hasta la fecha suman 15 los jugadores que han resultado positivo a esta prueba, puntualizó.







Descarta irresponsabilidad



"No hay indicio que se haya dado una cuestión que pudiera ser por irresponsabilidad de los jugadores, sino son distintas suertes, se ha estado haciendo la investigación con ellos, es decir la entrevista, que de manera directa hace el personal de salud, a la familia", añadió.



"Y bueno, inclusive algunos acababan de llegar de fuera, de Guadalajara, de Ciudad Juárez, no tenían incluso contacto con nadie y otros que muy posiblemente que dentro de entrenamientos conjuntos en casa pudieron haber contagiado".



Riquelme Solís, descartó que el contagio entre los jugadores santistas se haya hecho a través de una convivencia social.



"No tiene que ver con fiestas o que se hubiera dado de manera irresponsable, la verdad es que son distintas causas y coincidencias que se dieron hacia el interior del club".