Darán último estirón del serial MTB

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este fin de semana llega a su fin el Serial MTB con una etapa doble, siendo una de short track y una más de jornada larga.



Ambos eventos son en la pista de la Narro, siendo hoy el short track, con apenas un trayecto de 2.3 kilómetros, pero mañana será ruta completa, con 5.6 kilómetros por vuelta.



Hoy las acciones comenzarán a las 15:00 horas, mientras mañana son varias salidas programadas, para que no se acumulen tantas personas a la hora de partir al recorrido.



A las 8:30 horas sale el primer grupo, en donde Juvenil, Principiantes A, B y C, darán dos vueltas, mientras Master B, Femenil Principiantes Menor y Mayor, Promocional Varonil y Femenil una.



A las 9:15 horas parte el otro pelotón, dando tres vueltas Master A, Intermedios A, B y C, en tanto Femenil Intermedias Menor y Mayor, dos. Finalmente, a las 10:00 horas, Élite, Élite Master darán cinco vueltas, terminando Jr. Pro, Élite Master, Femenil Expertas, Master Expertos y Avanzados.