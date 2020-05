Daría 1.6 mmdp de utilidades IP

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- De mil 600 millones de pesos se estima que será la derrama total por concepto de reparto de utilidades en la Región Sureste de Coahuila, y solo en lo que corresponde a las empresas que tienen contrato colectivo con la Confederación de Trabajadores de México.



Así lo informó Tereso Medina, secretario general de la CTM en Coahuila, quien dijo que “el monto es 400 millones de pesos superior del año pasado, cuando la derrama fue de mil 200 millones, pues hay que recordar que el 2019 fue muy positivo en resultados para las empresas y para los trabajadores”.



Dijo que si bien estamos al límite del plazo que marca la ley para la entrega del reparto de utilidades, muchas de las empresas las fueron adelantando para ayudar a enfrentar el duro impacto económico de la contingencia del Covid-19, pero aceptó que otras compañías están cumpliendo apenas con dicha prestación.



“El exhorto a los trabajadores y sus familias es a que hagan una administración muy responsable de esos recursos, y ahorrar en la medida de lo posible, porque tenemos una gran preocupación de que el ejercicio 2020 no será tan exitoso en materia de utilidades, derivado de los problemas que han enfrentado las empresas en esta contingencia”, agregó.



Tereso Medina expuso que será muy difícil para las empresas salir con utilidades en este 2020, para entregarse en mayo de 2021, “porque cuando menos dos meses se dejaron de percibir ingresos, no hubo producción, y desde ahora me imagino las carátulas de utilidades para el siguiente mayo.



Dijo que el panorama no es nada halagador porque fácilmente ya van un millón de empleos perdidos en todo el país, pero Coahuila es un estado donde los problemas se convierten en oportunidades y hoy más que nunca se debe de trabajar con mucha decisión.