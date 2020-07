Daría la vida por largarme de éste p*to país: Laura Bozzo

Escuchar Nota

“Ojalá México también la bloqueara... Pero es un sueño lejano, tristemente”; “Vete, te aseguro que nadie te va a detener”; “Y luego q esperas ahuecando piensas q alguien te va a detener”; “hablan mal de México y bien que vienen a matar el hambre y mal a los mexicanos”; “Que vaya con Livia Brito a hacer sus maletas y que se vayan de este hermoso país”; “A Laura Bozzo ¿por qué no quieres entender que aquí en México no te queremos que no te soportamos?”, se lee en las reacciones.



Laura Bozzo, conductora de Laura Sin Censura en Televisa, causó polémica en las redes sociales, luego de que se filtraran unos audios en donde critica fuertemente a México, lugar en el que ha laborado desde hace unos años y el que en repetidas ocasiones ha dicho que es su 'casa'. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que de acuerdo con las pruebas filtradas, Laura Bozzo, según dijo, 'daría hasta la vida por largarse' de este país. Sin embargo, esto no fue todo, pues además destapó una traición que le hizo el productor Juan Osorio, padre de Emilio Osorio y ex esposo de Niurka, en Perú."Daría la vida por largarme de este puto país", dice Bozzo en uno de los audios.¿Por qué reaccionó así Laura Bozzo? De acuerdo con el canal de YouTube citado, este conflicto inició porque el productor Juan Osorio decidió no trabajar con la peruana por cuestiones de “seguridad”. Además aseguró que éste la traicionó y habló mal en Perú.Finalmente, declaró que habla perfectamente el idioma italiano, insinuando que podría irse a Italia a laborar.De inmediato las críticas en su contra no se hicieron esperar. La primera fue Elisa Beristain, quien calificó a Laura Bozzo como una persona con “ingratitud”."Yo como mexicana te voy a decir algo: Total ingratitud. En tu país no te quieren Laura... Yo no sé quién después de este audio que les estamos presentando en exclusiva, va a querer ver tu programa”, expresó Elisa.Mientras que en las redes sociales dejaron las siguientes reacciones: