Darían el sí a T-MEC en 2021

Ciudad de México.- La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría darse hasta el año 2021, debido a que los legisladores estadunidenses no lo aprobaron antes de su receso en agosto.



De acuerdo con el procedimiento a seguir en EU, el Presidente debe presentar ante el Congreso la Ley de Implementación, junto con el texto final del Tratado.



Luego, se abre un periodo de 90 días en el que la Cámara de Representantes y el Senado deberán votar para aprobar o desechar la ley, la cual es necesaria para proceder con la ratificación del tratado comercial.



Hasta ahora, no se ha iniciado el periodo de 90 días, pues el Ejecutivo no ha mandado la Ley de Implementación, explicó Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.



Además, bajo las reglas de la legislación Trade Promotion Authority (TPA), ya no hay tiempo suficiente para que el Congreso pueda votar el acuerdo dentro de los 90 días porque solo quedan 41 días legislativos a partir de que el Congreso reanude sesiones el 9 de septiembre, comentó Leroy.





Elecciones



Jorge Nacif, socio de Global Trade de EY, también ve complicado que se apruebe el Tratado para 2019, ya que el siguiente es año electoral, pues las votaciones para cambio de Presidente son el 3 de noviembre de 2020.



Por ello, añadió, es probable que su aprobación tuviera que pasarse para 2021, ya que los demócratas no le darían una bandera de triunfo a Trump para su reelección, como es el T-MEC.



Así, si el Congreso decidiera votar el Tratado, tendría que ser fuera del esquema del TPA, así que se tendría que meter la aprobación del acuerdo a un paquete de leyes, agregó Leroy.