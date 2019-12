Darían protección en anticorrupción en Coahuila

“Las quejas que llegan desafortunadamente piden el anonimato por temor a represalias, aquí debemos trabajar también en un asunto de protección al denunciante, generar incluso una iniciativa que pueda proteger, una legislación que pueda proteger en la materia. Actualmente el Código Penal contempla algunos temas que para nosotros y bueno, hablo también por el colectivo, no son suficientes, habría qué legislar para proteger al denunciante”, expresó.

“De los órganos internos de control de universidades también nos han llegado, tienen que ver con asuntos de enriquecimiento ilícito, supuestos hechos de sobornos, de mal uso de recurso público, de nóminas”, abundó.



Debido a que en la mayoría de los casos denunciados a través de la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se solicita el anonimato, se busca que haya una legislación para proteger la identidad de quienes hacen estas denuncias, afirmó Lourdes de Koster López, presidenta del CPC.De Koster López señaló que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana han dado seguimiento a los casos y acompañado a las instancias que son señaladas por actos de corrupción, las cuales son de diversa índole.“Son (denuncias) educativas, son de salud, tienen que ver con sindicatos, sobre todo de maestros, en donde nos han llegado estos reportes. Nosotros no tenemos personalidad jurídica ni administrativa, no tenemos funciones de investigación ni de auditoría, el Consejo no tiene esas facultades, sin embargo podemos hacer un acompañamiento y vincular con la Fiscalía.