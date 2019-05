Darío Verón pone fin a su carrera como futbolista

Luego de 20 años de carrera, el defensor paraguayo y ex capitán de los Pumas de la UNAM, Darío Verón se retiró del futbol profesional al entrar de cambio para los últimos minutos en la victoria de su club, Olimpia por 2-0 frente al Guaraní, en la primera división del futbol de Paraguay.El ‘Hechicero’ Verón ingresó de cambio a los 83 minutos de partido en sustitución de José Leguizamón, en lo que significaron sus últimos momentos como jugador profesional este sábado."Llegó el día de cerrar un ciclo de lo más lindo que me ha dado el futbol. Sólo me queda agradecer al club Universidad Nacional Autónoma de México donde crecí y disfruté la mayoría de mis logros futbolísticos, al Club Olimpia de Paraguay por dejarme seguir con mis sueños y retirarme tricampeón”, se leyó en las pantallas del estadio Defensores del Chaco.Darío Verón llegó a los Pumas en 2003, desde ese momento se convirtió en un bastión defensivo para los universitarios donde jugó por 14 años y levantó cuatro trofeos de la Liga MX, lo que lo llevó a ser un ídolo de la afición azul y oro. Con la selección de Paraguay disputó la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.En 2011 fue reconocido como el mejor defensor del futbol mexicano, siendo uno de los mejores extranjeros que han recalado en el balompié nacional.