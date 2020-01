Datos de ciudadanos no son propiedad del INE: Lorenzo Córdova

Escuchar Nota

El @INEMexico protege y protegerá los datos personales que nos confía la ciudadanía al tramitar su credencial para votar. Pero gracias a convenios institucionales, el padrón electoral es consultado con múltiples fines socialmente útiles. pic.twitter.com/1o0NOuUJIl — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 26, 2020

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que los datosde los ciudadanos no son propiedad del Instituto ni de alguna otraDijo que han ofrecido a lacolaboración para crear la Cédula de Identidad y la cedula para menores, pero "sin entregar los datos que tú nos has confiado".En un video en Twitter, Córdova Vianello subrayó que la Constitución protege los datos de los ciudadanos y sin embargo esto no ha impedido que se haga un uso social de los...Recordó que se han firmado convenios confiscales, la banca, notarios, fiscalías y departamentos forenses, para que puedan identificar ciudadanos sin acceder a todos los datos del padrón electoral.Con información de Excélsior