Datos que debes conocer en el Día Mundial contra el cáncer de mama

“Generalmente se recomienda que se haga de concéntrica y radial, posteriormente, hay que revisar que no haya una excreción alrededor del pezón. También es importante checar si hay simetría entre los senos, pues aunque exista una ligera diferencia, estos pueden verse afectados”.



La alimentación y mejorar nuestro estilo de vida es clave para una vida más sana. “Se debe llevar una alimentación adecuada baja en grasa, no tener un exceso en el consumo de alcohol y evitar el tabaco. Adicionalmente es importante hacer estudios de tamizaje para detectar lesiones premalignas que pueden ser atendidas de forma inmediata, asimismo debemos evitar el sobrepeso y realizar ejercicio físico”. Estas acciones, aunque no previenen el cáncer, sí te ayudan a llevar una vida más sana y tener un cuerpo fuerte que pueda enfrentar cualquier padecimiento futuro.



El 19 de octubre no es una fecha más en el calendario.Todos tenemos este día marcado en color rosa en nuestros almanaques ya que esEl cáncer de mama es una padecimiento en el que las células de la mama se multiplican sin control. El Centro Nacional de Equidad Género y Salud Reproductiva, propiedad del gobierno mexicano, cataloga al cáncer de mama como una de las neoplasias más frecuente en la población mundial con un estimado de un millón 671,149 nuevos casos diagnosticados anualmente.Además de la información arrojada por el Centro Nacional de Equidad Género y Salud Reproductiva,, la tasa de mortalidad más alta se concentra en países que se encuentran en vías de desarrollo y zonas como América Latina, Europa y parte de Norteamérica.El Universal en De Última, entrevistamos al Dr. Salim A. Barquet, Médico Cirujano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y especialista en ginecología oncológica. Y aquí te contamos los datos que debes conocer respecto al cáncer de mama.Aunque no lo parezca, la edad es un factor determinante en este padecimiento, el Doctor Salim comenta que desgraciadamente se ha visto que la incidencia del cáncer de mama va en aumento conforme vamos cumpliendo años, pues aunque el pico máximo de casos se da cuando las mujeres llegan a los 60 años, sin embargo en México las cosas cambian y es a los 50 cuando las mexicanas tiene más probabilidad de padecer esta enfermedad.Foto: PixabaySabemos que pasar por una situación de diagnostico de cáncer de mama no es nada fácil, pues por tu cabeza puede pasar de todo cuando escuchas la noticia, pero es necesario que lo platiques con tu familia ya que esta situación no la tienes que vivir sola.El Doctor Salim señala que es importante que siempre se tenga un cuidador primario que se encuentre al tanto de tu avance y tus caídas para que esté en tu proceso de forma positiva. De la misma manera, es recomendable que se vean involucrados otros expertos de la salud (psicólogos o psiquiatras), que puedan orientar a la paciente y sus familiares en este largo camino.Foto: PixabayUno de los punto más importantes en el tratamiento del cáncer de mama es perder un seno, pues esta enfermedad es tan invasiva que si no se trata a tiempo puede ocurrir la pérdida de los senos.Afortunadamente la medicina moderna ha permitido que la extirpación de senos no sea la única opción viable para que el cáncer de mama pueda ser tratado. El Doctor Salim explica que se pueden hacer cirugías conservadoras para quitar un ganglio cancerígeno. Aunque desgraciadamente hay pacientes que si llegan a requerir esta ruda intervención.Foto: PexelsEsta neoplasia no es exclusiva de las mujeres, pues aunque los casos son poco comunes, este tipo de cáncer también puede afectar a la población masculina. El especialista en ginecología oncológica revela que el 1% de los hombres puede llegar a padecerlo.En caso de ellos se recomienda una autoexploración circular en el área del pecho y que se revise el tejido de la piel de las axilas para detectar la aparición de tumores o secreciones.Foto: PixabayUna de las formas más eficaces que hay para detectar el cáncer de mama es con la autoexploración, y se recomienda hacerla después de tu periodo menstrual, la razón de esto, como nos dice el Doctor Salim, “es porque las glándulas mamarias están medio turgentes y es posible identificar alguna lesión”.Foto: PixabayMás allá de las autoexploraciones, es importante que tengamos una serie de chequeos clínicos o mastografías para poder generar un historial clínico que nos ayude a tener un registro de cómo cambia nuestro cuerpo para poder detectar de forma temprana cualquier anomalía en la zona de los senos.El Doctor Salim nos comenta que estos chequeos son un pilar fundamental para la lucha contra el cáncer de mama y se deben hacer de forma anual desde los 25 años. Pero en caso de que se haga este seguimiento es importante hacerlo a los 40 años para poder poder detectar alguna anomalía en tu cuerpo.Foto: PixabayFoto: PixabayComo parte de este mes, el Doctor Salim junto con el cirujano plástico, estético y reconstructivo Emmanuel Flores se encuentran apoyando a las pacientes con secuelas cáncer de mama con prótesis mamarias y reconstrucciones donde no se cobrarán honorarios ni consultas. Esta campaña es realizada con varios cirujanos que buscan ayudar a las pacientes que necesiten este tipo de intervenciones. Si deseas es más información sobre esta buena noticia puedes seguir al Doctor Salim en Instagram (@drsalimabraham) y al Doctor Emmanuel Flores (@eflorescirugiaplastica).