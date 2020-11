Datos que no conocías sobre ‘Macario’, la mejor película mexicana de Día de Muertos

Escuchar Nota

Dicen que nNo es complicada de ver y resulta ser un enorme espejo de la sociedad y pueblo de México.un hombre humilde, de familia numerosa, que se dedica a vender leña en el pueblo donde vive. Su vida está llena de privaciones y apuros económicos, así queUn día, su esposa se roba un guajolote de una granja rica para cumplir el deseo de su marido, peroSeguro ya viste esta película, pues es un clásico del cine mexicano, por eso recopilamos 10 datos curiosos de Macario que seguramente no conocías de esta cinta.1. El papel de Macario estaba pensado para Pedro Armendáriz, pero Ignacio López Tarso se quedó con el rol.2. Fue la primera película mexicana nominada al Óscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, aunque el galardón se quedó en manos de El manantial de la doncella, de Ingmar Bergman. También estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes.3. El director, Roberto Gavaldón, quería ser lo más realista posible en su cinta, así que esos enormes troncos que Ignacio López Tarso carga en su espalda en la película, eran reales, nada de utilería.4. Cuando la cinta se mostró en el Festival de Cannes, los críticos no entendieron la aparición del Diablo, Dios y la Muerte, por lo atípico de su vestimenta, hasta que les explicaron lo que representaban.5. La película está basada en una fábula irónica escrita por el escritor nacido en Alemania, Bruno Traven. También retoma dos cuentos de los hermanos Grimm: El Padrino y El Padrino de la Muerte.6. La película se filmó del 7 de septiembre al 9 de octubre de 1959. También tuvo como locaciones las Lagunas de Zempoala, Morelos; la ciudad de Puebla y Taxco, Guerrero, así como en las famosas Grutas de Cacahuamilpa. Se estrenó el 9 de junio de 1960, en el famoso cine Alameda.7. Por Macario, Ignacio López Tarso ganó el Premio Golden Gate como Mejor Actor en el Festival de Cine de San Francisco, California.8. Algunos críticos han comparado los claroscuros fotografiados por Gabriel Figueroa en la cinta, con niveles de belleza plástica como el de la pintura de Rembrandt, Velázquez y Goya.9. Macario obtuvo premios en Valladolid, Boston, India, Italia, Vancouver y Edimburgo en la categoría de Fotografía.10. La película no pudo competir en el Ariel (los premios de cine en México) porque de 1958 a 1972 el reconocimiento se suspendió debido a la situación crítica que vivía el cine nacional.Información De10