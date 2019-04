David Bisbal presta su voz para el filme Parque Mágico

Tras haber prestado su voz para la cinta animada Home: no hay lugar como el hogar, David Bisbal sigue emocionado por poder participar en proyectos de corte familiar, tal es el caso de Parque mágico, filme animado en el que hace una adaptación en español de la canción principal Tú eres la magia, hecho que le supuso un reto, sobre todo en mantener los tonos de la versión original."Quisimos darle toda la fuerza del mundo con ‘Tú eres la magia, la luz del trueno que siempre brilla al pasar’. El estribillo tenía que empezar con muchísima fuerza, de hecho quisimos mantener el tono original de la interpretación de Rachel Platten. La canta una chica en la versión en inglés y le queríamos mantener el tono precisamente para que no perdiera nada de fuerza. El ingeniero de sonido estaba de acuerdo con nosotros y ahí estuvimos en Nueva York apretando un poco, pero al final conseguimos cantar esos tonos difíciles, pero que al final se une con la magia de la película”, dijo.La película nos presenta a June, una niña creativa que logra dar con un parque de diversiones plagado de atracciones increíbles y animales parlanchines. El punto es que aunque inicialmente cree que este parque mágico fue abandonado, en realidad proviene de su imaginación y por eso es la única que podrá salvarlo de una gran amenaza.La cinta enfatiza el amor, la ilusión y la familia, aspectos que son importantes para Bisbal en su cotidianidad, sobre todo ahora que es padre de nueva cuenta."El motor principal de la vida es el amor. El amor a nuestra familia, a los amigos, hacia la vida, el respeto hacia los demás, la igualdad. Son muchísimas cosas."El amor puede con todo, y ese sentimiento está muy conectado con lo que presenta Parque mágico. Así que bienvenidos amigos, aquí estamos”, comentó emocionado."Para mí la familia lo es absolutamente todo, lo más importante. Por encima de la música, mi familia es lo que a mí realmente me motiva. Lo que pasa que tengo un trabajo muy bonito que llega directamente a los sentimientos, al corazón de la gente."La música son cartas que viajan en forma de melodía, en forma de palabras y eso es excelente, tiene que ver mucho con el estado de ánimo, la felicidad, la escencia como ser humano”, dijo."Puedo asegurar que quienes vean esta película se van a sentir muy identificados, por los valores familiares que se muestran."Yo creo que la gente va a salir de la película con muchísimas ganas de seguir adelante, de conseguir sus sueños, por muy grandes que sean se pueden conseguir y no hay más secreto que el trabajar muy fuerte”, agregó.Con su reciente paternidad, una internacionalización latente y el éxito artístico, para David Bisbal es importante colaborar con otros artistas e incursionar en otros géneros."Con la película cumplo el sueño de estar en una producción estadunidense, agradezco que hayan pensado en mí para ponerle la parte en español."En el aspecto musical estoy trabajando en muchas colaboraciones. Estoy muy agradecido con las oportunidades que se me han dado, he vuelto de nuevo a esa rumba latina."No he dejado de hacer colaboraciones, como las que ya conocen con La Banda El Recodo, Juan Gabriel, Leo Dan. Y pronto se lanzaron otros temas con artistas de distintos géneros. Me gusta hacer todo de tipo de colaboraciones, es lo que me da la vida”, reflexionó."Porque es música al final de cuentas y los géneros musicales se unen”, finalizó.Erick Rubín, Andrea Legarreta y sus hijas Mía y Nina escribieron juntos sus nombres en el ámbito del doblaje al trabajar en Parque mágico, cinta animada que se estrena este fin de semana como una de las opciones previas al periodo vacacional y cuyo mensaje se centra en no dejar de creer y soñar lo que se desea a pesar de que el panorama se vea complicado."Es una oportunidad única en la vida. Nos comentaron en el estudio que somos la única familia en la historia del doblaje que hemos actuado juntos. Eso la hace muy especial y me hace sentir muy afortunada. Me emociona mucho ser parte del doblaje en México, porque en algún momento fue un sueño que parecía inalcanzable, siempre quise hacerlo, pero me rechazaron en muchas pruebas por mi tono de voz, hasta que se logró y ahora se repite con esta película."Me hizo muy feliz concretar este sueño y sobre todo ahora en familia”, expresó Andrea Legarreta.La también conductora interpreta en esta ocasión a una madre amorosa que constantemente le dice a su hija June que ella es capaz de hacer lo que se proponga y que siempre debe creer en ella misma. Sin embargo, una enfermedad obliga a esa madre amorosa a apartarse de su hija provocándole una crisis emocional."Una de las razones por las que aceptamos ser parte de este proyecto es porque íbamos a trabajar en familia. Además el mensaje es muy bonito, tiene mucha imaginación, aventura y magia. Creo que el mensaje es el no olvidar la chispa de la magia y el valor de la familia”, comentó Mía Rubín Legarreta, quien interpreta a June.A esta idea acerca del valor de la familia se sumó Andrea Legarreta, quien ya había prestado su voz para las películas de los Minions. Para la actriz de 47 años es importante que los padres hagan una pausa en sus vidas y reflexionen la importancia de darles tiempo a los hijos."Es una historia que aunque tiene muchísima diversión y mucha imaginación y magia, lo principal radica en el ejemplo de familia que se muestra en la historia, en donde los padres apoyan a su hija a que siga creando, a que siga imaginando y a que confíe en ella, en sus sueños."Es una familia unida, en donde la madre impulsa a su hija a que no deje de creer, de soñar, de crear. Ella la ve a los ojos, se sienta a jugar y le dedica tiempo. Ahora los padres estamos enfrascados en nuestro día a día y a veces nos olvidamos de darnos tiempo. Creo que la cinta va a dejar un mensaje muy positivo en la familia”, complementó Andrea.Nina Rubín, la más pequeña de la familia, interpretó a distintas niñas que aparecen a lo largo del filme como personajes secundarios. Ante la pregunta de si sus padres le dieron algunos consejos para poder trabajar en el doblaje del filme, comentó que su madre fue la que más habló con ella, tomando en cuenta que tiene más experiencia."Ella nos decía que no nos pusiéramos nerviosas, que al principio probablemente no nos íbamos a acostumbrar a los personajes, pero que conforme pasaran los días los íbamos a sentir más nuestros”, expresó Nina.El músico y cantante Erik Rubín interpreta al padre de June en la película animada.Para el intérprete de Princesa Tibetana la cinta va a trascender el tiempo y nada le va a hacer más feliz que sus nietos vean la película."Esta película es algo que va a quedar ahí para siempre, lo cual me emociona. Que padre y ha sido muy lindo poder participar en algo juntos. Que quede ahí y que después se lo podamos enseñar a nuestros nietos y a nuestra familia”, complementó Erik Rubín.Estreno: 11 de abrilTú eres la magia, es el tema que interpreta David Bisbal.Rachel Platten la canta en inglés.