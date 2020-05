David Bisbal revela que será padre por tercera vez

Escuchar Nota

"Verificado Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace 4 meses recibimos la mejor noticia, bebé en camino. Pronto seremos 5", ha escrito Bisbal en su cuenta de Instagram.

"La familia sigue creciendo y no podemos ser más felices! Bebé en camino #4meses El segundo domingo de Mayo se celebra “El día de las madres” en mi Venezuela y en varios países de Latinoamérica. Aprovecho para felicitarlas y enviarles todo mi cariño. Feliz día mamis!"

"Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros", manifestó en aquel momento Bisbal.

"En realidad el verdadero confinamiento es el de los que están en los hospitales, enfermos con el coronavirus y tienen que estar solos acostados en un sofá, porque ni siquiera hay suficientes camas para ellos", ha dicho Bisbal en estas semanas en las que ha señalado que ha hecho mucho deporte y ha aprovechado para estar con sus hijos.

El cantante española final de año.El cantante ha desvelado a través de sus redes sociales queen una fotografía en la que posa en el jardín de su casa con su hijo pequeño, Matteo, en brazos, que acaba de cumplir y año, su mujer que luce un veraniego vestido y su hija mayor, Ella, de nueve años, fruto de su relación con Elena Tabalada.Rosanna luce resplandeciente y ya con una ligera tripa que coge en su manos la hija del cantante y las felicitaciones no se han hecho esperar.El anuncio se ha realizado, precisamente, cuando se celebra elen Venezuela, como señala Rosanna en su cuenta de instagram con las manos de toda la familia sobre su tripa.La pareja contrajo matrimonio en una romántica y sencilla boda hace dos años.Durante la pandemia el cantante no se ha mantenido inactivo y de manera caseraMomentos en los que ha estado ordenando fotografías y aprovechando para dar rienda suelta a su creatividad con la pintura, una de sus grandes aficiones.También ha participado en actividades solidarias con sus compañeros de profesión,que se convertirá en la melodía de unaque se difundirá en redes sociales.Pero no ha sido la única, David Bisbal participó en una de las versiones de, una nueva versión de la canción del, utilizada en España como himno durante el confinamiento por el coronavirus, interpretada por cantantes como, promovida por la radio musical Cadena 100 y producida por Pablo Cebrián, cuyos beneficios van destinados a Cáritas.