David Guetta presentó nuevo sonido en el EDC México

“Es una nueva manera de producir las canciones de mezclar en las tornamesas, porque me he dedicado a hacer muchas canciones. Es algo diferente de lo que había estado haciendo.



“Me dediqué todo este último año en tratar de encontrar un sonido electrónico nuevo y creo que lo encontré y hoy voy a saber si funciona o no”, aseguró antes de presentarse en el EDC.

“De pronto la música underground se convirtió en trendy y el problema es que esa música era para tocarse en los clubs. De pronto nos enfrentamos a decidir si continuar siendo cool y tocarla o atrapar a una gran masa y continuar tocando EDM y sonar un poco viejos, es un tiempo difícil para un DJ como yo y me ha tomado cierto tiempo encontrar una nueva fórmula.

“Cuando tienes una fórmula, aunque sea exitosa, después de un tiempo ya no es tan emocionante y entonces uno tiene que intentar hacer algo nuevo y desafiarte.



“Da miedo, te pones nervioso pero es algo muy gratificante al mismo tiempo, el problema cuando la gente se hace grande, que quieren quedarse cómodos y creo que a mí me pasó un poco pero ya acabe con eso. No quiero estar cómodo, quiero emocionarme”, dijo.

“Estoy muy contento de regresar. Me tomé un tiempo y es muy chistoso, porque he estado en esto durante muchos años, pero cuando me tomo un tiempo fuera y regreso, me pongo nervioso, siento que a lo mejor he olvidado cómo hacerlo.



“Lo juro, es muy extraño y mis amigos siempre se ríen de esto, pero es verdad, pero regreso con un 100% de música nueva, así que estoy muy emocionado, vengo con un nuevo sonido y lo probamos anoche por primera vez”, concluyó.

Para muchos artistas en ocasiones es necesario hacer una pausa en su carrera para revalorar qué es lo que quieren hacer y encontrar ese nuevo proyecto que los rete a salir de su zona de confort y hacer algo nuevo.no es la excepción a la regla, el DJ de origen francés dedicó todo un año para encontrar un punto medio entre el pasado y su presente y así crear una nueva fórmula que lo estimule.La primera probadita de esto llegó en noviembre pasado, cuando Guetta lanzó, el tema que produjo al lado de Morten Breum, Rachel Keen, Toby Green y Mike Hawkins, con el que deja de lado su conocidoy retoma el sonido techno de los años 80.“Es muy emocionante, porque todos los grandes DJ están tocando discos y siento que el EDM se ha quedado en el mismo lugar durante muchos años y”, compartió el francés en entrevista con Excélsior.Guetta reconoce que el éxito puede ser muy adictivo y es esa sensación la que lo mantuvo durante 10 años (desde que hizo el crossover a la radio mundial con temas como Sexy Bitch y I Got a Feeling) haciendo lo contrario por lo que había comenzado a mezclar durante la década de los 80.En esos años el francés no gustaba de la música pop que se escuchaba en el radio y decidió ir contra lo establecido haciendo música tan particular que sólo pudiera escucharse en vivo en un club. Casi dos décadas después él se encontraba siendo parte de la nueva música pop, algo que comenzó a dejar de ser emocionante.“Comencé mi carrera un poco, por decirlo de alguna forma, contra el sistema, contra la música pop que era lo que más se escuchaba en aquella época en la radio y no me gustaba, así que comencé a mezclar música electrónica y después, increíble, mi música se volvió la nueva música pop.“Estaba muy admirado porque no fue algo que hiciera de manera intencional, fue algo muy impresionante y el éxito se puede volver algo muy adictivo y creo que”, dijo.Así es como también surge, el nuevo tema de Guetta que sale el próximo viernes y que ayer tocó porcomo parte de su participación en la séptima edición del EDC (Electric Daisy Carnival).Después de cinco años de ausencia,, donde presentó un set completamente renovado en el que el EDM queda atrás para dar paso, una vez más, al origen de todo: el techno.