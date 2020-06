David Guetta y Steve Aoki tocarán en la edición virtual del Tomorrowland

Escuchar Nota

Madrid.- A pesar de la pandemia de coronavirus, que obligó a cancelar eventos multitudinarios, Tomorrowland, el festival de música electrónica más prestigioso del mundo, decidió realizar su edición 2020, aunque en un formato en línea llamado Tomorrowland Around the World, que se celebrará el 25 y 26 de julio con un line up que se anunció recientemente., desde elDestaca, que antes de la cancelación iba a ser la primera artista española en actuar en el legendario escenario del festival con sede en Bélgica. Y ahora estará en. Además, el evento incorporará otras propuestas de ocio y entretenimiento como seminarios, juegos y talleres relacionados con estilo de vida, moda y gastronomía.Para presenciar el festival se deberá pagar una entrada que tendrá, esto si solo se quiere asistir a un día del festival.Sin embargo, para poder disfrutar de los dos días el precio del boleto será de. Las entradas saldrán a la ventaInformación por Milenio