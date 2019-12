David Huerta recibe el Premio FIL Guadalajara

Agregó que recibir este premio “constituye un acontecimiento central y decisivo no nada más en el horizonte de mi trabajo literario, sino en mi vida en su conjunto”.

"El mejor poema del mundo es el que se instala para siempre en nuestra mente, con la fuerza no de uno sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados”, señaló.

"En cultura, al igual que en educación, es momento de redefinir prioridades, tanto en las políticas como en el presupuesto”, afirmó tajante Raúl Padilla, presidente de la FIL Guadalajara, ante la titular federal de Cultura, Alejandra Frausto, quien encabezó la inauguración.



"Necesitamos avenidas no sólo para la promoción de la cultura comunitaria, sino para una concepción de la cultura como factor estratégico de construcción de ciudadanía e impulso económico. Para ello, será menester procurar más y mejores mecanismos para la participación de la sociedad civil y permitir la articulación de la política cultural federal desde una visión que favorezca la economía creativa”, aclaró.

El poema como “una diversidad vertiginosa”, como “el opuesto perfecto del obtuso, lerdo y estéril monólogo del poder”, y la poesía como “espejo de todo contrapoder”. Eso es lo que propuso ayer el escritor mexicanoen su discurso de recepción delfue el tema que desarrolló, tras aclarar que, en casi 30 años de existencia, este premio ha sido otorgado a nueve poetas y solamente, hoy, a uno “nacido en estos valles y llanuras, en estos lugares empapados en lágrimas y sangre que forman el país llamado México”.El poeta, ensayista y traductor evocó su relación y admiración por los vates galardonados: el chileno Nicanor Parra, los cubanos Cintio Vitier y Eliseo Diego, los argentinos Olga Orozco y Juan Gelman, el español naturalizado mexicano Tomás Segovia, el venezolano Rafael Cadenas, el francés Yves Bonnefoy y la uruguaya Ida Vitale. “Quiero hacer ahora un homenaje a esos poetas y pedirles el viático para ponerme a su lado”.Y añadió que lo que lo exalta y lo ilumina “no es nada más el tesoro incalculable de cada individuo, sino la forma en que cada uno de nosotros se enlaza con los demás para dar testimonio del paso de la tribu por el mundo. Pienso y siento que la literatura, la poesía, el arte, el trabajo intelectual tienen sentido; es una convicción a la que nunca renunciaré, a pesar de cuanto parece oponérsele continuamente”.Después de las intervenciones críticas de, presidente de la feria, y del gobernador, hacia el gobierno actual, el bardo mexicano de 70 años contó que halló el tema de su discurso releyendo el libro Días hábiles, de la escritora Teresa González Arce.El autor de Incurable está convencido de que “podemos escuchar, ver, leer, citar, memorizar el mejor poema del mundo si somos capaces de mirar ese lugar donde se ha instalado y que, lo diré cuanto antes, se confunde y aun se identifica con él: la mente humana, la mente de cada uno, la mente de todos. La mente humana es el mejor poema del mundo”.¿Y quiénes son los autores del mejor poema del mundo?, se preguntó Huerta. “Nosotros: la tribu, el grupo humano, la comunidad que formamos a lo largo de los milenios… No podemos desligar el mejor poema del mundo del sitio donde se halla. Atacar la poesía es atacar la mente humana, es decir: la inteligencia, la imaginación, la capacidad de discernimiento, las fuerzas de la crítica y el juicio”, destacó.Finalmente, se cuestionó cómo legislan los poetas. “Nos dan las leyes de la mente: imaginar, juzgar, discernir, sentir el mundo y traducirlo en palabras para compartirlo con nuestros semejantes”.Padilla lamentó que “la educación, particularmente la superior, la ciencia y la cultura no fueron prioridad en sexenios anteriores. Esperaríamos que ahora, que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país, estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional”. Y advirtió que “los empeños ideológicos, explicables en el ámbito de la política y la decisión gubernamental, son lesivos para la integridad, la honestidad y la libertad en el ámbito del arte, la ciencia y la cultura”.Por su parte, Alfaro dijo que Jalisco defenderá su visión del rumbo que debe tomar el país. “Aquí no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro de México se debe construir desde la lógica de la pluralidad, respeto a quienes piensan distinto a nosotros, partiendo de la premisa de que nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará la factura mañana”.Frausto no respondió las críticas. Se limitó a aclarar: “Celebramos el diálogo, el espacio de reflexión. México vive una transformación social, política y cultural. La cultura es el terreno de la libertad, incluyente y redistributivo. El centro de nuestra política es la persona”.Y anunció: “Incluimos en el programa Efiartes, de estímulos fiscales a las artes, un apoyo específico para el libro, lo que permitirá potenciar nuestro mercado cultural en Iberoamérica”.