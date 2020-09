David Lynch, invitado de honor en Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Escuchar Nota

"El señor recibió la invitación con entusiasmo, todavía más cuando vio la plataforma virtual y entendió cómo movemos dentro. Él no viaja mucho, así que podrá asistir en tiempo real.

"Le gustó mucho la idea de que es tiempo real, puede caminar, le estamos creando un avatar especial para él, porque las opciones de pelo no daban para él", detalló en conferencia virtual Sarah Hoch, directora del GIFF.

"Creo que lo vio como reto. Está emocionado y muy contento, tal vez ansioso porque sabe que puede funcionar y estar ahí. Trae toda la apertura.

"Le entregaremos virtualmente la Cruz, pero también se le está llevando para que la pueda tener en persona. La Filmoteca se sumará para darle la medalla de plata de forma virtual y se la envían a su casa antes del homenaje", compartió Hoch.

Desde la distancia, el cineasta David Lynch será el invitado de honor de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que se realizará entre el 18 y el 27 de septiembre., una plataforma que podrá recorrer en forma de avatar y a través de la cual le serán entregadas la Cruz de Plata, que otorga el festival, y la Medalla de Plata que da la Filmoteca de la UNAM.Allí se podrá cruzar e interactuar con las versiones virtuales de asistentes a la fiesta fílmica.Del realizador oriundo de Montana se proyectarán sus filmes), además de que tendrá una plática con asistentes donde le darán libertad para hablar de lo que él decida.La edición 23 del festival, además de ofrecer contenido en línea, se adaptó para mantener protocolos de salubridad por la contingencia de Covid- 19 en sus actividades presenciales.Habrá autocinemas, aquacinemas y no se realizarán alfombras rojas, pese a que sí habrá directores y actores que asistan lo harán para presentar sus premieres.Entre los confirmados estaránPese a los protocolos, el festival no se realizará este año en San Miguel de Allende, pues la ciudad no permite aún las aglomeraciones.