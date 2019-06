David Ortiz es reportado estable tras recibir disparo

El padre de David Ortiz ofrece declaraciones sobre el estado de salud del ex peloteropic.twitter.com/8PcjIj1UJr — Xpreso Deportivo (@xdeportivopr) 10 de junio de 2019

Luego de que este domingo, David Ortiz, mejor conocido como 'Big Papi', recibiera un balazo durante su estancia en un centro de diversión en su natal República Dominicana, se encuentra estable.Autoridades médicas de la clínica Abel González donde fue intervenido quirúrgicamente reportan que “Big Papi” se encuentra en condición estable."Los médicos dicen que está fuera de peligro, pero estará sedado y en cuidados intensivos por las próximas 24 horas", reveló el portal de la cadena ESPN."Los médicos dicen que David está fuera de peligro, gracias a Dios. Según lo que me dijeron después de la operación, los médicos creen que tendrá una pronta recuperación", dijo Leo Ortiz, el padre del ex jonronero de los Medias Rojas.Hay que recordar que el ex beisbolista recibió un disparo que le entró por el lado izquierdo de la espalda baja y salió por el abdomen.David Ortiz, quien se desempeña como asesor especial de los Boston Red Sox desde que se retiró como jugador después de la temporada del 2016, se encontraba en República Dominicana realizando varias actividades personales y de negocios.